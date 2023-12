Giovani veronesi: consapevoli delle sfide ma non tutti si sentono preparati

I ragazzi tra i 14 e i 22 anni di Verona sono consapevoli delle difficoltà che li attendono e della necessità di costruire un futuro diverso, ma sono indecisi su quale professionalità intraprendere per costruirlo. Vogliono un lavoro appassionante, una famiglia come luogo sicuro nel quale tornare e vogliono vivere in comunità culturalmente aperte. E vedono un futuro ricco di sfide come quelle del cambiamento climatico, delle disuguaglianze, della disoccupazione e delle conseguenze delle guerre. Sono queste le principali conclusioni che si possono trarre valutando i risultati di un progetto degli studenti dei licei veronesi, i quali hanno cercato di conoscere e comprendere come vivono, cosa sentono e cosa vogliono i propri coetanei.

La ricerca, intitolata "La parola ai giovani", è stata sostenuta da Fondazione Cattolica nell'ambito dell'evento Escogito ed è stata realizzata interrogando un campione rappresentativo di 600 ragazzi veronesi.

Nonostante il 73% degli studenti pensi che la scuola sia uno strumento funzionale per un futuro lavoro, la maggior parte degli intervistati si sente impreparata ad affrontare il mondo. I ragazzi ricercano "persone coraggiose" a scuola, in famiglia e nei contesti educativi, sportivi e ricreativi che frequentano, per comprendere il loro talento e come possono spenderlo in un mercato del lavoro che si manifesta sempre più multiforme.

Le notizie del mondo i giovani le ricevono principalmente dai social network, frequentati mediamente 3 ore al giorno. Intorno a loro percepiscono la fatica e sentono di ereditare dagli adulti un mondo rassegnato. Solo il 30% crede nel lavoro come mezzo di sostentamento. Il 70% lo vede invece come un’opportunità di crescita, di servizio e di autorealizzazione. Ma il 63% dei ragazzi non crede che Verona sia una città che offra opportunità per il loro futuro e lamentano problematiche nei trasporti e nell’inquinamento.

Guidati da legami emotivi e familiari ancora saldi (il 70% ha ottime relazioni con i genitori e le relazioni amicali rimangono per l’86% fondamentali), i giovani veronesi credono nel rispetto, nella famiglia, nella libertà e nell’amicizia. Il 56% di loro si sente felice e l’80% desidera una società accogliente e meno discriminante. E sono pronti a difendere le cause legate al clima, ai diritti di genere e alla tutela degli animali. Però solo il 30% è realmente attivo in servizi di pubblica utilità a dimostrazione di una scarsa correlazione tra il pensiero e l’azione.

I ragazzi sanno infine che devono mettersi in gioco per cambiare le cose ma sentono di non poterlo fare da soli. Agli adulti lanciano quindi un appello: «Abbiamo bisogno di fiducia e della vostra collaborazione».