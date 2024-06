Servizi sanitari e infrastrutture culturali, cittadini veronesi soddisfatti

Un'alta soddisfazione per i servizi sanitari, per le infrastrutture culturali e per l'efficenza dell'amministrazione pubblica, anche se su quest'ultima aleggia lo spettro della corruzione. Buona la percezione della pulizia della città e della sicurezza. Mentre i cittadini ritengono bassa la qualità dell'aria. È questa la fotografia scattata a Verona dalla rilevazione "Quality of life in European cities", condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell'Istat. L'indagine è stata svolta su una selezione di città europee, tra cui anche il capoluogo scaligero, con l'obiettivo di accrescere la conoscenza sulla qualità della vita percepita in ambito urbano.

In Italia, l'Istat ha intervistato 14.200 individui dai 15 anni in su, estratti in base al sesso e all'età dalle liste anagrafiche comunali. I partecipanti all'indagine hanno compilato dei questionari oppure sono stati interrogati telefonicamente per conoscere la percezione della qualità della vita nella loro città, sia in termini generali sia rispetto a tematiche specifiche, come il lavoro, i servizi pubblici o l'ambiente.

I dati delle 26 città italiane coinvolte sono stati poi comparati con quelli di altre 59 città dell'Unione Europea, in modo da evidenziare punti di forza e di debolezza dei contesti urbani.

E se c'è un dato su cui Verona spicca rispetto alle altre città è la soddisfazione per la sanità. Tra le città italiane indagate, il gradimento più alto (oltre il 70%) per i servizi sanitari si registra a Bologna, Verona, Firenze, Trieste e Parma. Mentre le percentuali più basse si registrano nel Sud del Paese. Ma nel capoluogo è superiore al 79% anche la soddisfazione per le infrastrutture culturali, come ad esempio sale da concerto, teatri, musei e biblioteche. Un primato che Verona condivide con Milano, Trento, Bergamo, Bologna, Parma, Brescia, Trieste, Bolzano e Firenze. Inoltre, a Verona, Trento, Bologna, Bolzano, Brescia e Bergamo si registrano i valori più alti di gradimento verso l'amministrazione pubblica locale. Valori che assomigliano a quelli riscontrati in molte città tedesche, francesi e spagnole ed in numerose città dell'Est Europa.

Una soddisfazione nei confronti dell'amminstrazione pubblica che non però è totale e che non elimina il tarlo della corruzione. Verona, Reggio di Calabria, Catania, Pescara, Torino e Bologna sono infatti inserite nella fascia intermedia, quella compresa tra il 40 e il 53% della popolazione convinta della presenza della corruzione nelle amministrazioni.

Buone, ma non ottime, le percentuali di gradimento della pulizia e della sicurezza a Verona. Più della metà (ma meno del 70%) dei veronesi è contento del livello di pulizia della città. Mentre sulla sicurezza percepita, il 63% dei veronesi si sente sicuro a girare da solo di notte in città. Una percentuale non alta, anche se risulta essere la più elevata tra le città italiane.

Un voto basso, ma non è una novità, Verona lo riceve invece per la qualità dell'aria, bocciata dalla maggior parte degli intervistati.

Mediamente, infine, la maggior parte dei veronesi è contenta di vivere nella propria città e sente di potersi fidare delle persone vicine e della rete sociale locale. Verona viene inoltre percepita come una città in cui gli anziani possono vivere bene, mentre non viene ritenuta una città inclusiva, soprattutto con gli immigrati.