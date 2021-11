Indagine archeologica europea a Povegliano alla ricerca di tracce dall'Età del Bronzo

All'inizio di questo mese di novembre, nella località di Muraiola a Povegliano Veronese, è stata svolta un'indagine archeologica ad alto tasso tecnologico. Nei campi dell'azienda agricola di prodotti biologici Bianconi, i tecnici specializzati della Cornelius Mayer di Berlino hanno scandagliato una vasta porzione di terreno, conducendo un’analisi magnetometrica volta alla ricerca di strutture archeologiche dell'Età del Bronzo.

Attraverso un complesso dispositivo montato su ruote e dotato di sensori e localizzazione gps, è stato possibile effettuare una mappatura del terreno fino a circa 2 metri di profondità. «I sensori misurano le differenze di campo magnetico - ha spiegato Cristiano Nicosia, professore del dipartimento di geoscienze dell'università di Padova e responsabile del progetto - I dati che trasmettono sono interpretati attraverso un sofisticato software che toglie possibili interferenze. Grazie anche al gps, siamo molto accurati e precisi: possiamo trovare un ago a 2 metri di profondità. Lo scopo è di trovare tracce di strutture dell'Età del Bronzo, quindi circa del secondo millennio avanti Cristo, e poi andare a scavare praticamente a colpo sicuro».

Non è un caso che si sia scelta la Muraiola. La località del Poveglianese era già stata teatro di scavi nel 1985, nel 1987 e nel 1988. «Qui a Povegliano c’è uno dei siti più importanti d’Italia relativamente agli insediamenti di quel periodo - ha aggiunto Nicosia - per questo è stato scelto in questo progetto finanziato dall'Unione Europea e indirizzato alle case dell'Età del Bronzo”. Il progetto durerà 5 anni e toccherà anche i Balcani e le pianure ungheresi.

Grande soddisfazione per la sindaca Roberta Tedeschi, presente sul luogo insieme all’assessore alla cultura Nicolò Vaiente: «È sempre un grande orgoglio sapere che Povegliano, ancora una volta, è riconosciuto ben al di là dei suoi confini per il grande patrimonio storico-archeologico - ha commentato Tedeschi - Voglio veramente ringraziare l'associazione Balladoro per la presenza ed il supporto, in particolare il suo presidente, l'architetto Giulio Squaranti. Sono volontari preziosi che da sempre sono in prima linea nell'attività in ambito archeologico: non solo lavorano sul campo, ma contribuiscono alla diffusione delle scoperte con la cura del museo Balladoro ed attraverso pubblicazioni ed incontri. Sarà nostro compito insieme a loro fare in modo che questa grande eccellenza culturale venga valorizzata sempre di più».