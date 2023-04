Lavori aggiudicati per la messa in sicurezza dell'incrocio Cisa-Mediana

È stata portata a termine la gara per i lavori di messa in sicurezza dell’intersezione lungo la SR62 “della Cisa”, la via principale per l’ingresso alla città di Verona e che costituisce il collegamento con l’Aeroporto Catullo, con la SP3 Mediana, la via di accesso all’Autostrada A22 del Brennero, nel comune di Mozzecane.

«È un intervento importante e molto atteso dal territorio al fine di incrementare la sicurezza sulle strade del territorio regionale – spiega la vicepresidente della Regione del Veneto con delega alle Infrastrutture, Elisa De Berti –. L’incrocio oggetto dell’intervento è un punto fragile per la viabilità: si tratta infatti di una intersezione caratterizzata da un elevato numero di incidenti».

De Berti ricorda che l’intervento di Mozzecane rientra in un più ampio pacchetto da 20 milioni di euro a favore di Veneto Strade per opere di sicurezza stradale, nel triennio 2020/2022. A queste risorse, parallelamente, si aggiungono i contributi assegnati dalla Regione alle amministrazioni locali, attraverso i bandi previsti dalla legge n°39 del 1991.

«Dal 2015 ad oggi la Regione del Veneto ha erogato oltre 100 milioni di euro di cofinanziamento per la riqualificazione della rete viaria di propria competenza. A questi – sottolinea la vicepresidente – va sommata la quota di ulteriori 100 milioni stanziati da parte di comuni e province. Le amministrazioni locali si sono dimostrate sensibili e attente nei confronti del tema della messa in sicurezza delle strade e per questo le ringrazio».