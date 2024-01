Tra lacrime e fiori, Fabrello incoronato 494esimo Papà del Gnoco

È stata una festa attesa che ha attirato nell'auditorium della Gran Guardia di Verona circa 700 partecipanti. Ieri, 23 gennaio, Paolo Fabrello è stato ufficialmente incoronato come 494esimo Papà del Gnoco, iniziando così il suo mandato. Per tutto l'anno, Fabrello sarà impegnato in centinaia di uscite carnevalesche e di volontariato che richiedono la presenza del Sire del Carnevale Veronese.

Fabrello era stato eletto domenica scorsa all'unanimità nell'insolito conclave pubblico organizzato in Piazza San Zeno. Quest'anno, infatti, è stata scelta questa particolare votazione per avere un Papà del Gnoco con già un'esperienza sulle spalle, visti gli importanti e ravvicinati eventi che caratterizzano il carnevale 2024. E dopo l'elezione, ieri, c'è stata l'incoronazione per mano del Papà del Gnoco dell'anno scorso Ermes Marchiotto. Paolo Fabrello ha ricevuto lo scettro e la corona, riprendendosi un impegno che già in passato aveva ricoperto. Un impegno cominciato con lacrime di emozione, ringraziando Marchiotto e donando fiori a sua moglie e alle figlie. «Sono davvero emozionato di indossare ancora questa maschera - ha detto Fabrello - Questo regalo che ho fatto a mia moglie è un regalo a tutte le mogli dei Papà del Gnoco perché abbiamo tanti impegni e ci devono sopportare».

«Chiudiamo un anno importante, un anno da incorniciare - ha dichiarato durante la serata il presidente del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi - Tutti gli obiettivi che il direttivo si era dato li abbiamo portati a termine. Pensiamo solo al Museo del Carnevale o al Giardino d'Estate, ma anche al riconoscimento della nostra storicità da parte del Ministero della cultura. E lo scopo principale del nostro carnevale è quello che fanno le nostre maschere, che prima delle sfilate vanno nelle case di riposo, negli asili e nelle scuole e vanno a portare un sorriso dove ce n'è più bisogno».

E per celebrare in modo ancora più importante l'incoronazione del Papà del Gnoco, ieri è stata anche proclamata un'altra maschera dal Duca della Pignata del Ducato di Santo Stefano: il Dio dell’Oro. La serata è stata inoltre allietata da bande e majorettes ed ha visto la consegna delle ambite commende, ovvero i riconoscimenti che il Comitato del Bacanal del Gnoco conferisce a personalità che si sono particolarmente distinte per la promozione e l’organizzazione del carnevale, ma anche per azioni benefiche e solidali. Mentre il gran finale è stato affidato a Jerry Calà e alla sua band.