Controllo del vicinato e truffe agli anziani: ultimo incontro a Verona su questi temi

Si concludono mercoledì gli incontri dell'Amministrazione comunale di Verona nei quartieri per presentare alla cittadinanza il progetto Controllo del vicinato, che entra nella fase a regime, e il fenomeno delle truffe agli anziani, per scongiurare le quali verranno forniti una serie di consigli e indicazioni pratiche.

L'ultimo appuntamento è infatti fissato per mercoledì 8 novembre dalle 20.30 alle 22.30 nella sala Conferenze del Centro Tommasoli in via Perini. Un rappresentante della questura scaligera affiancherà negli interventi l’assessora alla Sicurezza, Legalità e Trasparenza del Comune Stefania Zivelonghi. Parteciperanno inoltre un rappresentante della polizia locale e la presidente della 6a Circoscrizione Rita Andriani.

Il progetto, avviato prima dell'estate, è frutto della stretta sinergia e collaborazione tra Amministrazione e forze dell’ordine per dare risposte sui temi della sicurezza e del presidio del territorio.