Il primo incontro ufficiale del sindaco Tommasi, con i ragazzi ospiti del Lions Club International

Si è svolto giovedì mattina il primo incontro ufficiale a Palazzo Barbieri del sindaco Damiano Tommasi. Il Primo cittadino ha accolto in sala Arazzi una ventina di ragazzi, tra i 17 e i 21 anni, provenienti da tutta Europa, ospiti in questi giorni a Verona del Lions Club International Distretto 108 TA1. Ad accompagnarli Giovanna Leardini direttore Campo Alpe/Adria Lions Club International Distretto 108 TA1.

I ragazzi, di base al campo Alpe/Adria a Pesina di Caprino Veronese fino al 23 luglio, provengono da Germania, Francia, Spagna, Finlandia, Paesi Bassi, Ucraina, Serbia, Lituania, Ungheria e Turchia. Sono giunti in Italia per fare un’esperienza culturale, sociale e turistica alla scoperta di ciò che il territorio e la cucina locale possono offrire. Al termine dell’incontro il gruppo si è recato in visita della città ed ha assistito in Arena all’opera Carmen.

«È un piacere accogliervi oggi e mi complimento con il Lions Club International per l’esperienza che vi è stata offerta con questo viaggio – ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi –, non soltanto come opportunità per conoscere il territorio e la cultura veronese, ma anche per ampliare i rapporti tra di voi e la vostra idea di Europa. Verona è una città internazionale, ma può essere ancora più inclusiva a livello europeo. Per questo ho fatto appendere la bandiera d’Europa su Porta Nuova, principale via d’accesso di Verona, come simbolo di apertura. Credo nella forza dell’unione con i Paesi vicini e credo nelle nuove generazioni. Il cambiamento verso l’apertura della città all’internazionalità è un mio impegno quotidiano e riconosco il grande ruolo che i giovani ricoprono in questo processo. Godetevi l’opportunità di condividere un’esperienza come questa, con un gruppo così culturalmente diversificato».