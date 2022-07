Tommasi incontra Sala a Milano: «Abbiamo parlato delle Olimpiadi di Milano-Cortina»

Non era a Milano per incontrare il collega Beppe Sala, ma il sindaco di Verona Damiano Tommasi è stato comunque invitato a partecipare alla commemorazione della strage di Via Palestro ed ha avuto un colloquio con Sala sulle Olimpiadi Invernali del 2026.

Mattinata milanese quella di oggi, 27 luglio, per il primo cittadino di Verona. In questi giorni di crisi di Governo, Sala è stato al centro di alcuni incontri con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e con il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Incontri in cui si è parlato di possibili soluzioni per le elezioni politiche di settembre. Di elezioni, però, Sala non ha parlato con Tommasi. «Con Tommasi abbiamo parlato di una cosa specifica - ha assicurato Beppe Sala - Lui era qua a Milano per altri motivi. Con lui abbiamo parlato delle Olimpiadi perché anche Verona è coinvolta, quindi anche lui deve capire come può contribuire». E a proposito delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sala non si è detto preoccupato per possibili ritardi.

Beppe Sala, per cortesia istituzionale, ha anche proposto a Tommasi di partecipare ad una commemorazione in programma a Milano. Invito che il sindaco di Verona ha accettato, partecipando al 29esimo anniversario della strage mafiosa di Via Palestro, dove un'autobomba fu fatta esplodere davanti al Padiglione di arte contemporanea uccidendo tre vigili del fuoco, un agente della polizia locale ed un venditore ambulante.