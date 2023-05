Nuovo piano della sosta a Verona, incontro pubblico in seconda circoscrizione: «Raccogliamo osservazioni e suggerimenti»

In linea con la volontà dell’amministrazione di affrontare «in modo partecipato» progetti e tematiche che riguardano in modo significativo la vita dei cittadini, mercoledì 17 maggio alle 20.45 alle scuole primarie Provolo in via Camozzini, l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari insieme alla presidente della seconda circoscrizione, Elisa Dalle Pezze, incontreranno i residenti dei quartieri di Borgo Trento, Ponte Crencano, Valdonega e limitrofi per illustrare nel dettaglio il nuovo "Piano della sosta" e rispondere ad eventuali domande. I risultati dell'incontro in termini di riflessioni da parte della cittadinanza, viene spiegato in una nota del Comune, saranno poi integrati come osservazioni nei lavori della commissione prevista per venerdi 19 maggio e nella seduta di Consiglio del 24 maggio.

«Il territorio della Circoscrizione 2^ - spiega la nota di Palazzo Barbieri - è, insieme al Centro storico, quello maggiormente interessato dalle novità legate al nuovo Piano e dalle modifiche che da qui ai prossimi anni, porteranno alla creazione di una vasta area a bassa intensità di traffico, in linea con l’obiettivo dell’amministrazione di potenziare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile disincentivando quella privata, liberare piazze e vie dall’oppressione del traffico riservandole ai pedoni e riservando più posti auto per i residenti».

In merito, la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze ha dichiarato: «L'iter amministrativo che porterà all'approvazione del nuovo Piano della sosta prevede un confronto diretto con la cittadinanza, che come Circoscrizione abbiamo fortemente voluto organizzare, per raccogliere osservazioni, bisogni, suggerimenti oltre che per informare i cittadini in modo partecipativo per la sua posizione a con poli di attrazione. Il tema della sosta a Borgo Trento è molto sentito dai residenti e che si lega ad una più ampia riflessione sulla mobilità del quartiere. Questa è una modalità che abbiamo già promosso per altre scelte, volendo ascoltare i cittadini che vengono direttamente coinvolti dalle decisioni e che porteremo avanti anche per il prossimo futuro».

Catherine Dezio, coordinatrice della commissione ambiente e mobilità della seconda circoscrizione, ha aggiunto: «Lo sforzo dell'amministrazione a tutti i livelli è quello di affrontare in maniera laboratoriale ed orizzontale gli interventi riguardanti la mobilità, così da costruire insieme, politici, tecnici e comunità, le precondizioni per un intervento consapevole». All'incontro interverranno l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari, il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza, la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze, il comandante della polizia locale Luigi Altamura, il dirigente mobilità e traffico del Comune di Verona Michele Fasoli e il direttore dello studio di pianificazione territoriale Meta Andrea De Bernardi.