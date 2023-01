Rsa e bisogni di dipendenti e anziani non autosufficienti, convegno del PD

La consigliera regionale Anna Maria Bigon per il Partito Democratico e Maria Adele Brucoli per Articolo Uno sono tra le promotrici del convegno dedicato alle "Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i bisogni degli anziani non autosufficienti in provincia di Verona" che si terrà domani, 9 gennaio, alle 20.30 nella polifunzionale di Via Quinzano 24 a Verona.

Un'occasione per approfondire, con i rappresentanti delle case di riposo e delle associazioni dei famigliari, i temi legati all’offerta delle rsa nella provincia di Verona e le problematiche post pandemiche, come le lunghe liste di attesa, l'andamento delle rette e le rivendicazioni del personale e delle famiglie.

Tra i relatori ci sarà la stessa consigliera regionale Bigon. Insieme a lei interverranno Davide Fasoli, presidente Ipab Germano Veronesi di San Pietro in Cariano, e Sonia Todesco, segretaria della Fp Cgil del Veneto. Maria Adele Brucoli, segretaria provinciale di Articolo Uno Verona, introdurrà l'incontro, mentre le conclusioni saranno affidate a Maurizio Facincani, segretario provinciale PD Verona. Modera Vincenzo Tinelli, responsabile sanità per il PD di Verona.