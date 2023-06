«Con la chiusura del supermercato residenti preoccupati per Piazza Brodolini»

Il futuro di Piazza Brodolini, alle Golosine, sarà al centro di un incontro organizzato per mercoledì prossimo, 28 giugno, dal quarto circolo del Partito Democratico di Verona. L'incontro sarà alle 18.30 davanti al supermercato D+, la cui chiusura preoccupa alcuni residenti della zona.

«Attorno alla piazza ruotano numerose realtà dall’alto valore sociale, a partire dal polo scolastico comprendente tre ordini di scuole; il centro aperto Bambù, lo spazio Abc, ma anche realtà di profondo disagio sociale, rappresentate dagli utenti del vicino Serd, servizio sanitario per le dipendenze, che da sempre usano sostare in questi paraggi - ha spiegato il segretario del circolo Marco De Fazio - Il supermercato ha finora svolto una funzione di naturale presidio sociale e i cittadini sono ora preoccupati che al suo posto possa aprire un’attività di tipo diverso, la quale potrebbe invece attirare o incentivare le frequentazioni più problematiche».

Il dibattito è aperto perché lo stabile al centro delle preoccupazioni dei cittadini è di proprietà di Agec, agenzia del Comune di Verona che ha necessità di metterlo a reddito ma dovrebbe tener conto anche delle richieste dei residenti nel quartiere. «Questa amministrazione si è impegnata concretamente affinché questa parte del quartiere resti viva e frequentata - ha concluso De Fazio - In tal senso va ad esempio il progetto di orti sociali approvato negli scorsi mesi. Chiediamo che si continui uniti per questa via perseguendo l’obiettivo di rendere il quartiere sempre più sicuro e accogliente».