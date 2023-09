Allagamenti a Veronetta, incontro con i cittadini sui lavori in programma

Partiranno il prossimo anno i lavori di risoluzione degli allagamenti in Via XX Settembre, a Verona. E i dettagli degli interventi saranno spiegati ai cittadini interessati in un incontro in programma domani, 27 settembre, alle 18.30, nella sala civica della residenza Corte Maddalene di Via Bonomi 10.

I lavori saranno messi in campo in sinergia da Comune di Verona e Acque Veronesi per raggiungere una soluzione definitiva contro gli allagamenti a Veronetta e consistono nel complessivo rafforzamento del sistema di raccolta delle acque piovane nei punti critici presenti fra le Vie XX Settembre, Mazza e Campofiore.

All’appuntamento di domani con i cittadini parteciperà anche Acque Veronesi che spiegherà tecnicamente tutte le fasi di un'opera fondamentale e attesa da anni dal quartiere. Spesso, infatti, a causa di intensi eventi meteorologici, il tratto finale di Via XX Settembre subisce allagamenti che interessano abitazioni e attività commerciali.

All’incontro interverranno gli assessori Tommaso Ferrari e Federico Benini, il presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai, il direttore generale di Acque Veronesi Silvio Peroni e il direttore tecnico Isacco Rigodanze.