A Verona "L'acqua è vita", riflessioni sociali economiche ed ambientali. Dalai: «Tematica pressante negli ultimi mesi»

«Dalla siccità alle prolungate piogge, il tema dell'acqua influisce sempre di più sulla vita dei cittadini, che sono chiamati ad attuare buone pratiche e cambiare le loro abitudini per far fronte all'emergenza climatica». È quanto si legge in una nota del Comune di Verona nella quale viene annunciato che una riflessione in proposito si terrà nel dibattito pubblico "L’acqua è vita: riflessioni sociali, economiche ed ambientali", in programma giovedì giovedì 18 maggio, alle ore 20.30. L'appuntamento si svolgerà presso la sala consiliare della prima circoscrizione, in piazza Mura Gallieno, 3.

L’iniziativa è il secondo appuntamento promosso dalla circoscrizione all’interno di un più ampio progetto di informazione della cittadinanza su tematiche di rilevanza ambientale. «La tematica dell'acqua è diventata molto pressante negli ultimi mesi – ha evidenziato il presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai -. L'inverno scorso, con il record negativo di precipitazioni, l'ha evidenziato in modo drammatico. Proprio per questo nel convegno se ne parlerà, cercando di capire quali modalità devono essere messe in campo per fronteggiare le problematiche vecchie e nuove».

Nel corso della serata verranno dati suggerimenti relativi ai piccoli gesti quotidiani che ci possono far risparmiare dal punto di vista economico e che possono aiutare la salvaguardia dell'ambiente. Al convegno interverranno Andrea Gentili e Chiara Martinelli di Lega Ambiente Verona, Luca Cecchi di Acqua Bene Comune e Anbi Veneto (Unione regionale dei Consorzi di Gestione del Territorio e Acque irrigue). Modera Andrea Avanzi, consigliere della prima circoscrizione, intervenuto oggi alla presentazione dell’evento.