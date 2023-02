Tornano in primavera gli incontri dell'Ulss 9 per i genitori separati e i figli

Ripartono in primavera gli incontri per genitori separati con figli minori e i gruppi di parola per figli di genitori separati, organizzati dagli operatori del Servizio Famiglie Separate dei Consultori Familiari di Verona dell’azienda Ulss 9 Scaligera.

Spesso il processo che accompagna una separazione o un divorzio è lungo e faticoso, in quanto implica per gli adulti non solo la perdita del partner ma comporta la riorganizzazione della vita familiare e della quotidianità dei figli da parte dei genitori. A loro volta, i bambini hanno il diritto di continuare a mantenere i legami e le relazioni con entrambi i genitori e con gli ambienti familiari allargati.

Il Servizio Famiglie Separate offre a mamme e papà, singolarmente, uno spazio per riflettere e confrontarsi in gruppo sull’essere genitori dopo la separazione, dare voce a difficoltà e preoccupazioni nei confronti dei figli e condividere esperienze personali e stati d’animo in un contesto di ascolto, sostegno reciproco e comprensione.

Per quanto riguarda i figli, i bambini dai 6-11 anni che vivono l’esperienza della separazione e della trasformazione familiare possono trovare un sostegno all’interno di un gruppo per parlare con altri bambini dei cambiamenti che hanno vissuto o che stanno vivendo all’interno della famiglia, accompagnati e guidati da esperti formati nella conduzione di gruppi di parola.

Per i genitori che chiederanno di partecipare a una delle due iniziative, è previsto un colloquio individuale preliminare durante il quale verranno date le tutte le informazioni necessarie.

Entrambe le attività sono gratuite, le iscrizioni sono aperte. Il calendario degli incontri verrà definito in base al numero di adesioni.

Per partecipare, contattare il Servizio Famiglie Separate di Verona al numero di telefono 045 8787797/98, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.