Il Comune di Verona promuove una serie di incontri in tutte le Circoscrizioni per una corretta convivenza tra animali e persone

«L’educazione e il senso civico fanno la differenza, anche quando si tratta di gestire e convivere con gli amici a quattro zampe. A vantaggio del benessere degli animali e di tutti i cittadini. Bastano poche e semplici regole, purché rispettate da tutti. Nelle abitazioni e nei condomini, così come negli spazi pubblici». Ne è convinta l’amministrazione comunale di Verona che, insieme ad una rete di realtà del territorio, ha dato vita al progetto "Con_FIDO nel mio quartiere”, per coinvolgere e informare la cittadinanza su un tema di ampio interesse.

Si tratta di otto incontri, uno per Circoscrizione, a partire dal 14 marzo, in cui esperti del settore daranno ai cittadini tutte quelle nozioni necessarie per migliorare la coesistenza tra uomo e animale e tra le persone, con particolare attenzione ai casi di maltrattamento e di abbandono. Suggerimenti, consigli e indicazioni che non saranno rivolte solo ai proprietari dei cani ma anche di chi accudisce gatti o altro animali d’affezione. L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione tra l’Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona, la Direzione Ambiente e Transizone Ecologica, le Guardie Zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali Verona, il Servizio Veterinario Aulss 9 Scaligera e le otto circoscrizioni.

«Sono incontri importanti – ha detto il consigliere comunale con delega alla tutela e benessere degli animali Giuseppe Rea - che vogliono dare alla cittadinanza supporto e informazioni ma anche ricordare le poche ma importanti regole per una convivenza civile e rispettosa. Sarà anche l’occasione per affrontare alcune problematiche che sappiamo essere diffuse in tutto il territorio, penso alla mancata raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari dei cani o a chi li lascia abbaiare nei condomini. L’intolleranza di alcune persone può degenerare in fenomeni estremi, come i bocconi avvelenati, episodi deplorevoli ma che purtroppo accadono. A pagarne le conseguenze sono purtroppo gli animali».

L’iniziativa è stata presentata venerdì mattina in Sala Arazzi dal consigliere comunale con delega alla Tutela e benessere degli animali Giuseppe Rea. Sono intervenuti Comandante Guardie Zoofile OIPA Verona Massimiliano D’Errico, il Direttore servizi veterinari Aulss 9 Scaligera Scaligera Stefano Adami, i presidenti delle circoscrizioni 2^ Elisa Dalle Pezze, 4^ Alberto Padovani, 7^ Carlo Pozzerle, i vice presidenti delle circoscrizioni 5^ Stefano Ubaldi e 6^ Enrico Dai Prè, i consiglieri circoscrizioni 1^ Luciano Mazzucato, 3^ Pietro Corticelli, 8^ Marco Martini. «La gestione degli animali è un problema che riguarda tutti – ha affermato Massimiliano D’Errico -. Riceviamo ogni anno decine di segnalazioni di maltrattamento, ma anche di tipo condominiale, relative ai giardini, alle aree pubbliche. Una serie di situazioni che meritano una risposta appropriata. I cittadini sono la vedetta sul territorio, che ci può dire e rendersi conto, grazie anche a questi incontri, quando effettivamente si tratta di maltrattamenti, a volte estremizzati altri mai segnalati».

«Ho scelto di fare il medico veterinario nel servizio sanitario nazionale perché credo fortemente nello strumento della prevenzione per risolvere molti problemi – ha affermato il direttore Adami -. Altrettanto importante sono l’informazione e l’educazione. La numerosità degli esposti che continuano a pervenire presso i nostri uffici ogni giorno ci danno l’idea di un’incapacità di gestire l’animale. Ci sono i livelli di insofferenza che stanno toccando l’apice, per cui è solo attraverso la formazione e laddove necessario con le sanzioni che si può incidere. A volte basta veramente poco, come una corretta pulizia del luogo in cui ci sono questi animali, per avere molti meno problemi di tipo igienico ma di relazione tra le persone. Alle serate parteciperà personale esperto che saprà rispondere a quesiti e richieste di informazioni più tecniche».

In rappresentanza delle circoscrizioni è intervenuta la presidente della 2^, Elisa Dalla Pezze dicendo: «Riceviamo quotidianamente segnalazioni, che molte volte sono inopportune, non contestualizzate, frutto di un’eccessiva premura. Dall’altra parte ci sono altrettante segnalazioni rispetto a comportamenti irrispettosi da parte dei proprietari degli animali. Il fatto di avere un’iniziativa che affronta entrambi gli aspetti, quello informativo alla cittadinanza e quello di sensibilizzazione ai proprietari, è davvero preziosa e utile». Di seguito il calendario degli incontri in programma nelle Circoscrizioni di Verona:

1^ circoscrizione: Piazza Mura di Gallieno 3 martedi 14 marzo

2^ circoscrizione: sala Consiliare di Via Villa martedi 28 marzo

3^ circoscrizione: sala Conferenze Borgo Nuovo Via Trapani 8 martedi 4 aprile

4^ circoscrizione: sala Polifunzionale "Alberto Benato" martedi 18 aprile

5^ circoscrizione: sala Consiliare di Via Benedetti 26-b venerdi 12 maggio

6^ circoscrizione: sala Conferenze Centro Tommasoli martedi 23 maggio

7^ circoscrizione: sala Consiliare di San Michele martedi 6 giugno

8^ circoscrizione: sala Polifunzionale "Papa G. Paolo Il" martedi 16 giugno

Tutte le informazioni sul sito del Comune al link: https://www.comune.verona.it.