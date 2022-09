Pronta a partire la serie di incontri nei mercati con i cittadini promossa dal Comune di Verona

Un’Amministrazione comunale sul territorio tra la gente, per ascoltare in diretta le richieste e le necessità di ognuno, con l’obiettivo di conoscere meglio i problemi e poter così individuare la soluzione migliore. È questo lo scopo dell'iniziativa che prenderà il via nei mercati rionali di Verona il 9 settembre, promossa dall'assessore al Decentramento Federico Benini, che prevede una serie di incontri-ascolto con i cittadini nei mercati, partendo da quello del Saval.

Ogni settimana a rotazione nei quartieri sarà presente un gazebo riconoscibile che ospiterà l’assessore al Decentramento, affiancato di volta in volta dai rispettivi presidenti delle Circoscrizioni, da un collaboratore dell’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, e anche da qualche altro assessore.

«Questa iniziativa sarà l’occasione per incontrare ed ascoltare i bisogni e le richieste dei cittadini – spiega l’assessore al Decentramento -. Andrà fatta assolutamente con costanza e continuità nei prossimi cinque anni. La nostra infatti non vuole essere un’Amministrazione dentro le mura, ma vuole essere in mezzo alle persone, per sentire quali sono le loro necessità ed esigenze, con il chiaro obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti».

Il programma dell'iniziativa di incontro-ascolto: