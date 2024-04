Incontri con medici e psicologi per comprendere e affrontare l'Alzheimer

Ai malati di Alzheimer piace visitare mostre, ascoltare musica, passeggiare all’aria aperta nei giardini, svolgere attività che danno loro serenità e sollievo. Ma che da soli non sono in grado di fare. Servono quindi persone preparate e formate per accompagnare i malati in questa fase della loro vita, sia nei centri dedicati e nei luoghi di incontro ma anche nella quotidianità delle loro abitazioni. Da qui la volontà della prima circoscrizione di proporre una serie di incontri formativi: per quattro lunedì consecutivi, medici e psicologi affronteranno argomenti legati alla fragilità degli anziani, al decadimento cognitivo e alla relazione di aiuto quotidiana dei malati. Un’iniziativa in collaborazione con l’associazione Alzheimer Verona per dare consigli e indicazioni utili ad anziani e familiari che si trovano ad affrontare le problematiche legate al decadimento cognitivo e alla perdita di memoria.

Il primo appuntamento è per domani, 8 aprile, alle 20.30 nella sede dell’associazione Fevoss Santa Toscana, in Via Santa Toscana 9, sul tema "Gli aspetti medici della malattia: sintomi e decorso". Si prosegue il 15 aprile con "Strategie per una comunicazione efficace con l’ammalato". Il 22 aprile, l'incontro sarà su "L’anziano e lo spazio della casa: gestione per il vivere quotidiano". E si chiude il 29 aprile con "L’importanza della musica dei ricordi e del movimento".

Per informazioni ed iscrizioni agli incontri gratuiti si può contattare l'associazione Alzheimer Verona scrivendo a info@alzheimerverona.org o chiamando ai numeri telefonici 045 5547796 e 348 6373776. Ulteriori informazioni sul sito www.alzheimerverona.org.