Mezzo Amia a fuoco a Natale a Verona: appurate le cause e cassonetti sostituiti

Dopo l'incendio che durante la mattinata di Natale aveva distrutto i 3 cassonetti per rifiuti di via Paride da Cerea, nel quartiere Borgo Venezia, Amia lunedì ha provveduto a sostituirli. Il rogo era partito dal mezzo della partecipata utilizzato per raccoglierne il contenuto, a causa di un contatto elettrico al motorino di avviamento, e aveva avvolto completamente la cabina del camion, provocando danni a 3 cassonetti e a 4 auto parcheggiate poco distante. Il presidente Bruno Tacchella si è recato in sopralluogo per visionare l’entità dei danni al veicolo compattore e ai cassonetti.

Un evento accidentale che fortunatamente non ha registrato feriti, né danni alle abitazioni limitrofe, e che rientra tra le casistiche legate a mezzi aziendali: Amia ne conta circa 500, dotati di apparecchiature particolarmente avanzate e complesse, oggetto di manutenzione programmata da parte dei meccanici della società. Sono state inoltre prontamente avviate le pratiche e le polizze assicurative relative ai rimborsi delle autovetture che hanno subito danni durante l’evento.