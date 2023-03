Incendio Coati, si costituisce il comitato Salviamo Parona e Arbizzano

Disastro ambientale. Non sono stati usati eufemismi o giri di parole per descrivere le conseguenze dell'incendio al salumificio Coati di Arbizzano. Un disastro di fronte al quale i cittadini non vogliono restare inermi. E per questo hanno pensato ad unirsi in un comitato.

Il nome provvisorio del costituendo comitato è "Salviamo Parona e Arbizzano", le due zone di Negrar e di Verona che sono state direttamente interessate dal rogo del 9 febbraio scorso. E il primo incontro di questa nuova organizzazione si terrà questa sera, 1 marzo, alle 21 nella sala civica del centro d'incontro di Parona, in Piazza della Vittoria 10. Durante la serata sarà presentato lo statuto del comitato e saranno raccolte le adesioni di coloro che vogliono farne parte. E infine si terrà un dibattito sulle iniziative da intraprendere.

Iniziative che avranno lo scopo di stimolare le indagini sulle ripercussioni che l'incendio ha avuto e sta avendo sull'ambiente, nonostante l'impatto sanitario del rogo sia stato minimizzato dall'Ulss 9 Scaligera.

Ma i promotori del comitato hanno anticipato anche il malcontento per come è stato gestito lo sviluppo della zona industriale di Arbizzano. Una zona industriale ritenuta adeguata per stabilimenti di piccole e medie dimensioni e non per strutture come quella di Coati, la quale tra l'altro si sarebbe potuta anche espandere, rendendo ancora più difficile la convivenza con i residenti di Arbizzano e di Parona e peggiorando una viabilità già complicata.

"Salviamo Parona e Arbizzano" vuole dunque aprire un confronto con le amministrazioni comunali di Verona e di Negrar. E da Verona è stato già annunciato l'interessamento della presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze, la quale sarà presente all'incontro di stasera.