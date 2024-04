Incendio Coati, Salviamo Parona e Arbizzano pronto all'azione giudiziaria

O una class action risarcitoria o un'azione collettiva inibitoria. Non ha ancora scelto quale strada percorrere, ma il comitato Salviamo Parona e Arbizzano procederà con un'azione giudiziaria per tutelare gli abitanti e gli operatori economici che vivono e lavorano vicino ai resti dello stabilimento Coati.

L'azione collettiva sarà decisa nei prossimi mesi da un'assemblea dei soci convocata nei prossimi mesi dal presidente del comitato Sergio Cucini, il quale nell'assemblea aperta del 18 aprile scorso ha invitato l'avvocato Alberto Maria Tedoldi per far conoscere i dettagli delle due opzioni praticabili: la class action risarcitoria o l'azione collettiva inibitoria. Il professore ha spiegato che per la class action risarcitoria è possibile trovare un soggetto si faccia carico delle spese e del rischio di un mancato risarcimento. L'azione collettiva inibitoria, invece, non contempla un risarcimento ma in caso di vittoria obbligherebbe comunque ad intervenire in favore della comunità. Anche per questa seconda azione giudiziaria ci sono costi da sostenere per avviare la causa, i quali però potrebbero essere rimborsati in caso di vittoria in tribunale.

Vittoria che il comitato auspica perché teme il ripetersi dei disagi patiti la scorsa estate e che in parte si sono già visti con l'arrivo di questa primavera. Disagi sorti in seguito al grande incendio del febbraio 2023 che distrusse lo stabilimento del salumificio Coati, ad Arbizzano. Nella primavera e nell'estate successive al rogo, l'area fu invasa da mosche della carne, attirate dai resti rimasti sotto la cenere. Ma il timore più grande riguarda l'inquinamento dei terreni e della falda sottostanti lo stabilimento.

Per tutelarsi, il comitato di cittadini si sta muovendo alla ricerca di un soggetto che faccia da capofila per la class action risarcitoria. In alternativa è pronto a riunire tante persone per suddividere i costi dell'azione inibitoria. «Nessuna delle ditte adiacenti a Coati, tranne Arteco tende, si è mai fatta avanti per condividere i temi portati avanti dal comitato - ha commentato Cucini - Ma solo un'azione della comunità può ottenere risultati di cui avranno beneficio gli abitanti dei quartieri, presenti e futuri».

E sulle tematiche ambientali e urbanistiche sollevate dal comitato, il presidente Cucini intende interrogare anche i candidati sindaco alle prossime elezioni comunali di Negrar.