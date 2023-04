A Verona inaugurato Vinitaly and the city: presente alla cerimonia anche la campionessa Federica Pellegrini

Nella serata di venerdì 31 marzo è stata ufficialmente inaugurata la kermesse cittadina Vinitaly & the city che proseguirà per tutto il weekend con appuntamenti fino a lunedì 3 aprile. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Damiano Tommasi, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il presidente della Provincia Flavio Pasini e, ospite d'eccezione, anche la campionessa olimpica del nuoto Federica Pellegrini.

«È la prima volta che mi trovo ad aprire questo momento in questo ruolo, il Vinitaly è una delle tante eccellenze di Verona che sappiamo esprimere e i numeri la dicono lunga su questa edizione», ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi. Il primo cittadino del capoluogo sccaligero ha poi aggiunto: «Credo che Vinitaly & the city sia la trasposizione concreta della fiera: l'eccellenza del vino si sposa con la bellezza della nostra città per un connubio perfetto e sono contento che a rappresentarlo questa sera ci sia un'eccellenza dello sport», ha concluso il sindaco Tommasi.

Nel frattempo quest'oggi, sabato 1 aprile, si alza il sipario anche su Vinitaly OperaWine, l’evento prologo del 55esimo Salone internazionale dei vini e dei distillati, realizzato con Wine Spectator che punterà i riflettori sui 130 top produttori portabandiera del vino tricolore negli Usa e nel mondo. Nei calici del grand tasting della 12esima edizione di Vinitaly Opera Wine alle Gallerie Mercatali ci sarà tutta l’Italia, da Nord a Sud, con i vini icona selezionati dalla rivista americana. Nella lista dei 130 vini, dominano i rossi con 96 etichette tra le quali primeggiano Barolo (17), Brunello di Montalcino e Chianti Classico (entrambi a quota 11) e Amarone della Valpolicella (8). Seguono 25 bianchi, 7 sparkling e 2 vini dolci. Federico Bricolo, il presidente di Veronafiere, ha commentato: «La super degustazione di OperaWine delinea un ritratto sempre aggiornato dello sviluppo qualitativo del nostro vino su una piazza strategica come quella degli Stati Uniti, primo mercato di destinazione del made in Italy enoico anche nel 2022 con una quota del 23% sul totale del nostro export».

Nella giornata di domani, domenica 2 aprile, è invece prevista la cerimonia di inaugurazione della 55esima edizione di Vinitaly, dove sarà presente, come da tradizione, anche lo stand della Regione Veneto, presso il padiglione 4, posizione D4/E4. Il taglio del nastro è fissato per le ore 12 ed è stata annunciata la presenza, oltre a quella del governatore Zaia, anche dell’assessore al turismo e all’agricoltura della Regione del Veneto Federico Caner.

Tra i principali appuntamenti in programma, si segnalano quello di lunedì 3 aprile, nella sala Bellini, alle ore 10.30, dove si terrà la Commissione delle Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni, presieduta dall’assessore del Veneto e alla quale parteciperanno gli assessori regionali delegati per la materia. Martedì 4 aprile, sempre all’interno dello spazio espositivo regionale, l’assessore parteciperà inoltre al focus sull’andamento dell’export del vino organizzato da Veneto Agricoltura (ore 11.30) e, a seguire, alla conferenza stampa "Gravel in the Land of Venice. Pedalare fra i vigneti". In questo caso l’appuntamento è fissato alle ore 12.45.