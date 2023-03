A Veronafiere inaugurazione in grande stile per il Model Expo Italy, ben 450 gli espositori presenti

Con le maschere del carnevale italiano, assieme ai cosplayer, alla banda di Mozzecane e alle majorettes del gruppo Afrodite, si è aperta oggi la 18esima edizione di Model Expo Italy, fino a domani a Veronafiere. La manifestazione numero 1 a livello nazionale per il mondo del modellismo e del gioco in tutte le sue forme si presenta quest'anno al via con 5 padiglioni da visitare per un totale di 60mila metri quadrati e 450 espositori. Molte le novità in calendario, grazie alla collaborazione con più di 90 associazioni di appassionati da tutto il Paese. Al taglio del nastro di questa mattina hanno preso parte il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, e l'amministratore delegato di Veronafiere, Maurizio Danese.

Proseguono nella giornata di domani gli appuntamenti del ricco programma di oltre 150 eventi: tra i diversi ospiti sono attesissimi i PanPers che terranno uno spettacolo sul palco di Play District nel padiglione 9. Il duo comico è costituito da Andrea Pisani e Luca Peracino, oggi sulla cresta dell’onda per la loro co-conduzione, assieme ad Elettra Lamborghini, del programma Only Fun su Nove.

Cuore di Model Expo Italy è il modellismo nelle sue diverse declinazioni, dal navimodellismo che vede capofila l’associazione Modellismo & Storia di Pontassieve (Fi) che coordina le attività nella grande vasca indoor di tantissime associazioni navali italiane e francesi. La battaglia dei galeoni è lo spettacolo che ha saputo attirare grande attenzione e che sarà ripetuto anche domani, per la gioia di adulti e bambini. Hanno conquistato il pubblico anche i convogli dei treni al padiglione 11, moltissimi dei quali fatti a mano con pazienza ed esperienza dalle associazioni provenienti da tutto il territorio italiano. Oggi alcuni di questi si guidano con lo smartphone, ma non mancano quelli azionati a mano con le levette e i passaggi a livello. In programma domani due gare delle auto off road, in area rally e in area scaler (padiglione 7), sul percorso che metterà a dura prova le capacità di guida anche dei piloti più esperti.

L’Aeronautica Militare festeggia i suoi primi 100 anni a Model Expo Italy: i visitatori potranno salire a bordo del simulatore delle frecce tricolori che permetterà di vivere l’emozione del volo a bordo del Pony 10, l’aereo solista della formazione delle Frecce Tricolori. Il simulatore permette di percepire le emozioni e le sensazioni del volo, rendendo l’esperienza immersiva al massimo.

Il mondo del gioco è nel padiglione 9 dove non mancano realtà importantissime a livello internazionale come Gardaland con i cosplayer di Jumanji, Movieland, CanevaWorld e perfino McDonald’s che organizza attività di truccabimbi. Presente, inoltre, un’ampia area dedicata al gioco da tavolo organizzata dalla libreria Terradimezzo di Bussolengo (Vr), in collaborazione con le associazioni ludiche: Associazione ludica scaligera, campodarsego gioca, dadi in biliko, Ludus Gate e Rune del lupo.

Sui tavoli saranno pronti per essere provati giochi da tavolo per piccoli e grandi, famiglie e giocatori esperti, anche in formato gigante. Tra gli espositori ci saranno direttamente o con corner i principali editori italiani di giochi: Asmodee, Creativamente, Dv games, Giochi Uniti e Red Glove. Nel padiglione 10 il diorama comunitario, realizzato da CLV Lego User Group Veneto, a forma di X, ovvero dieci in numero romano, per rendere omaggio alla decima edizione della Brick Arena a Model Expo Italy. L’handmade per eccellenza si trova sempre nel padiglione 10: dimostrazioni di lavoro su ceramica, laboratori di lavoro a maglia, realizzazione di gioielli in corda e corsi di relooking sono solo alcuni degli appuntamenti in programma domani.

Informazioni e contatti

Data: sabato 4 marzo e domenica 5 marzo. Ingressi: Re Teodorico (Viale dell’Industria) e San Zeno (Viale del Lavoro).

Padiglioni:

Padiglione 11 Ferroviario

Padiglione 12 Modellismo statico e navimodellismo

Padiglione 9 Play District, Elettroexpo, Mercatino del Privato

Padiglione 7 Automodellismo, Piste, Aeromodellismo

Padiglione 10 Brick Arena, Creativity Village

Orario: continuato, 9-19.

Biglietti: https://www.modelexpoitaly.it/biglietti/

Parcheggi: P7 (gratuito per persone disabili) e P3