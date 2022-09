Inaugurato il Tocatì a Verona, il sindaco Tommasi: «È un evento che ho sempre apprezzato da genitore»

Giochi, incontri e concerti realizzati in tutta la città, per un weekend all’insegna dell’allegria e del divertimento. Hanno preso ufficialmente il via venerdì sera, con il consueto taglio del nastro in piazzetta Santa Anastasia, i festeggiamenti per il ventennale del Tocatì. Un’edizione dal forte carattere internazionale, con un ricco calendario di eventi, in cui a farla da padrone saranno come sempre i giochi di strada, nelle piazze e nelle vie del centro storico. Presenti all’inaugurazione il sindaco Damiano Tommasi e l’assessora ai Rapporti Unesco Marta Ugolini.

«Tocamì rappresentare la città in un evento che ho sempre apprezzato da genitore - ha detto il sindaco Damiano Tommasi –. Le tante presenze animano lo spirito della città, e fanno bene alla comunità. I giochi di strada e i giochi in piazza sono qualcosa di prezioso, e noi forse ne abbiamo capito il valore negli ultimi due anni, in cui è mancato questo tipo di relazione, semplice e che si lega alle tradizioni. Rappresentiamo oggi idealmente tutte le amministrazioni che hanno sostenuto con forza ed energia il Tocatì nei suoi primi vent’anni di vita».

Il primo cittadino scaligero Damiano Tommasi ha quindi aggiunto: «Sono felice di poter dare il via a questa edizione speciale, con la speranza che il 2022 possa portarci presto anche l’inserimento della manifestazione nel Registro delle Buone Pratiche Unesco. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto nascere l’idea e lavorano per mantenerla viva nel tempo, garantendo ogni anno alle nostre bambine e bambini di giocare e divertirsi per strada», ha concluso il sindaco di Verona.