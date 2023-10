Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda prende il via la nuova stagione di spettacoli

Cosa succede se quattro cattivi decidono di organizzare un super-concerto in onore della loro festa preferita: Halloween? Le Fiabe in concerto si tingeranno di toni neri e arancioni e si vestiranno a tema per lo speciale “Halloween”, un indimenticabile viaggio in programma il 27 ottobre al Teatro Dim (ore 20.30). Un viaggio tra fiaba e fantasia che inaugura la nuova stagione di Castelnuovo del Garda organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune.

Oltre al concerto di Halloween pensato appositamente per il mondo delle famiglie, il cartellone prevede spettacoli di: prosa, per le scuole e una rassegna cinematografica. Tra i titoli di maggior respiro si segnalano il 2 dicembre Recital in Venti-Risate di Debora Villa, nell’ambito di una serata a sostegno dell’Associazione Fibrosi Cistica delegazione Lago di Garda, Roberto Mercadini in Fuoco Nero e Fuoco Bianco, un monologo, che è soprattutto un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia seguendo la rotta del libro di Giona (12 gennaio), e Andrea Fratellini, ventriloquo, comico, prestigiatore e fantasista che approderà al Dim con Top Secret, spettacolo adatto alle famiglie, ricco di momenti esilaranti e di comicità attraverso effetti magici, gags comiche e ventriloquia (14 febbraio).

«La nuova stagione del teatro comunale DIM – riferisce il Vicesindaco Rossella Vanna Ardielli, assessore alla Cultura e Istruzione - offre un cartellone di grande qualità, capace non solo di attrarre gli appassionati ma anche di incuriosire e avvicinare nuovi spettatori. Il ricco programma, che unisce prosa, teatro per ragazzi e cinema, consolida la scelta dell’Amministrazione di investire sulla cultura, nella convinzione che accrescere l’offerta educativa e culturale significhi puntare sul futuro del nostro paese».

Il pubblico delle famiglie e delle scuole troverà alcuni dei cavalli di battaglia di Fondazione Aida: Malèfici, nuovo musical che andrà in scena per gli studenti il 24 novembre, la mattina, e il pomeriggio per tutti gli interessati a scoprire perché i cattivi delle fiabe son diventati così perfidi, ma anche Pierino e il Lupo e Il segreto del Pifferaio Magico. Le scuole hanno già dimostrato un ampio consenso per Favole al telefono che, con Fiabe in concerto, verrà presentato tre volte agli studenti, e Alice e il paese delle meraviglie, che raddoppia per la giornata dedicata ai diritti dei bambini.

Dal 15 novembre, ogni mercoledì, il Teatro Dim diventerà una sala cinematografica: la rassegna prevede titoli come Brian e Charles, L’ultimo terrestre e La donna elettrica è curata da Alessandro Berti che propone un percorso per analizzare e scoprire le relazioni delle persone.

Teatro Dim, Via S. Martino, 4 Castelnuovo del Garda. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli e ogni mercoledì dalle 17 alle 19. Info: 045/8001471 – www.dimteatrocomunale.it.