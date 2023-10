Al parco giochi Achille Forti è stata inaugurata la nuova recinzione, Benini: «Risolto un problema portato a galla dai residenti»

Lo spazio giochi del parco Achille Forti (di via Carlo Anti – Fondo Frugose) ha una recinzione. Come spiegato dal Comune di Verona, si tratta di «un intervento richiesto dai residenti di San Michele Extra, che nei mesi scorsi hanno presentato una raccolta firme all’assessore alle strade e giardini Federico Benini». È stato dunque rapido l’intervento dell’amministrazione, che ha coinvolto nella manutenzione Acque Veronesi in vista del trasferimento di una sua sede proprio all’interno del quartiere.

L’area attrezzata con i giochi è stata recintata, ciò per fare in modo che lo spazio dedicato ai bambini resti pulito e sicuro, nonché ben distinto dagli altri utilizzatori del parco. «Qualche settimana fa avevamo promesso che avremmo realizzato una staccionata per delimitare l’area gioco rispetto al resto del parco e così abbiamo fatto - ha spiegato l’assessore a strade e giardini Federico Benini -. Oggi abbiamo inaugurato quest’area con la staccionata in legno, una staccionata importante, risolvendo così un problema portato a galla dai residenti. Alla loro richiesta di poterla delimitare, per impedire l’accesso ai cani, l’amministrazione si è subito attivata e questo è il risultato tangibile. In più, abbiamo deciso di chiudere quest’area ogni sera, per riaprirla di mattina, rendendola così a uso esclusivo delle famiglie».

L'ass. Benini ha poi evidenziato: «Le politiche del Comune di Verona sulla sistemazione dei parchi vanno anche oltre. Qualche mese fa abbiamo approvato in giunta un bando per la sponsorizzazione dei privati in cambio della sistemazione dei parchi gioco del Comune. A questa iniziativa hanno già aderito diversi privati e nei prossimi mesi potremo vedere le migliorie messe in atto, per aumentare la qualità della vita degli utenti dei parchi».

Il presidente della settima circoscrizione, Carlo Pozzerle, ha infine concluso: «Si tratta di 170 metri di recinto, che proteggono un’area giochi di 2.000 metri quadrati. Finalmente anche San Michele ha un parco giochi recintato, che consente ai bambini di giocare in sicurezza».