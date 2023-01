A Verona inaugura il primo sportello contro i maltrattamenti degli animali

«Con l’obiettivo di intensificare un’attività che Lav svolge da 45 anni su tutto il territorio nazionale e da 35 anni nella città di Verona e provincia, annunciamo ufficialmente l’apertura degli Sportelli territoriali contro i maltrattamenti degli animali». Così si legge in una nota della Lav che poi chiarisce: «Attraverso gli sportelli potremo salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e violenze, in collaborazione con le istituzioni preposte».

In base a quanto si apprende, infatti, gli sportelli Lav contro i maltrattamenti «raccoglieranno, attraverso numero di telefono ed anche un'apposita App mobile, le segnalazioni riguardanti comportamenti costituenti reato in danno agli animali, compresi i crimini zoomafiosi ad opera di organizzazioni criminali, e le gestiranno in collaborazione con le forze di polizia». Un ulteriore scopo degli sportelli è quello di radicare ancora di più Lav sul territorio locale attraverso uno strumento pratico che promuove campagne di sensibilizzazione e informazione verso i cittadini sul rispetto e la tutela degli animali.

L’inaugurazione del primo sportello Lav contro i maltrattamenti è organizzato con il patrocinio della Provincia di Verona. L'appuntamento è per il prossimo 11 gennaio 2023 alle ore 11.30 presso la Sala Rossa di Palazzo Scaligero, sede della Provincia di Verona.