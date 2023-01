A Verona apre Leccabaffo e per l'occasione nascono due nuovi gustosi panini: "Romeo" e "Giulietta"

Tutto è pronto per una inaugurazione molto attesa in città. Dopo il successo ottenuto a Viterbo, il franchising "Leccabaffo" è arrivato a Roma, poi ad Ostia ed ora sbarca in Veneto, nella nostra bella Verona. A pochi passi dall’Arena, il locale in vicolo Tre Marchetti 13 A-B, dal 4 gennaio 2023 accoglierà infatti gli appassionati della tradizione culinaria italiana con numerosi panini che da alcuni anni stanno incuriosendo numerosi clienti, sia italiani che stranieri, con servizio di asporto e consegna a domicilio prenotabile attraverso la webApp del circuito Vorreiordinare con possibilità di creare menù completi con panini, bibite biologiche, birre artigianali e contorni.

Gli ideatori del progetto e i gestori del nuovo punto vendita si dicono «orgogliosi ed entusiasti» di portare tutta la qualità delle "eccellenze" 100% italiane in «una delle città più rinomate del nostro paese». Proprio in onore degli innamorati più famosi al mondo sono stati ideati i due panini "Romeo" e "Giulietta" a base di prodotti del territorio: polenta, formaggio Monte Veronese stagionato, cotechino...

Alla base del successo di questo giovane e fortunato progetto, c’è una costante ricerca della qualità nel rispetto della tradizione. Da ciò nascono le collaborazioni con aziende di qualità disseminate su tutto il territorio nazionale con il chiaro intento di portare tutte le peculiarità italiane nelle ricette di Leccabaffo. Tra queste realtà spicca la presenza di Campagna Amica di Coldiretti: tutte le verdure e gli ortaggi utilizzati dalla "Pregiata Panineria Leccabaffo" provengono da aziende appartenenti alla grande famiglia di Campagna Amica.

Presenti in tutti i panini e nei poke Leccabaffo, le verdure e gli ortaggi si esprimono al meglio nei prodotti pensati per vegani e vegetariani. Esiste infatti "Veg anch’io", un’intera linea cruelty free firmata dallo chef vegano Francesco Basco per un pubblico sempre più attento alle scelte alimentari ed orientato verso un’alimentazione plant based. Annunciate anche le prossime nuove aperture in altre città: Brescia, Vicenza ed altre, oltre ai nuovi punti vendita che a breve verranno avviati a piazza Venezia e via Ripetta a Roma.