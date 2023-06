Nelle circoscrizioni di Verona sono state inaugurate nuove "panchine europee", Cona: «Luoghi di incontro, riposo e dialogo»

Dopo la prima panchina, posizionata in piazza Bra in occasione delle celebrazioni del 9 maggio, festa dell’Europa e 73º anniversario della dichiarazione di Schuman del 1950, il consigliere delegato alle politiche europee Giacomo Cona, in accordo con i presidenti delle Circoscrizioni cittadine, sta provvedendo alla loro installazione in tutti i quartieri. Lo comunica una nota di Palazzo Barbieri. Alle tre inaugurazioni, effettuate rispettivamente in Lungadige 26 Luglio 1944 a Parona in 2^ Circoscrizione, in Lungadige Catena nella 3^ e in piazza San Marco in Borgo Venezia in 6^, sono intervenuti il consigliere delegato alle Politiche europee Giacomo Cona insieme ai presidenti Elisa Dalle Pezze per la 2^ Circoscrizione, Riccardo Oliveri per la 3^ e Rita Andriani della 6^ e una rappresentanza della Gioventù Federalista europea che hanno partecipato alla realizzazione delle panchine.

«Siamo molto contenti di proseguire la bella iniziativa delle panchine europee a Verona – ha spiegato il consigliere Giacomo Cona –, in tutte le Circoscrizioni. La panchina è un luogo di quotidianità, di incontro, di riposo e di dialogo. Averne tante colorate con i simboli UE significa avvicinare ancora di più i veronesi all’Europa e far sì che tutti se ne prendano cura. Un simbolo semplice ma molto forte, che a Verona vogliamo ribadire e replicare. Un lavoro realizzato con grande impegno di presidenti e consiglieri di circoscrizione e dalle scuole, scout e associazioni del territorio».

«A Parona il percorso pedonale è intitolato al bombardamento del quartiere e della ferrovia avvenuto il 26 luglio 1944 – ha ricordato la presidente Elisa Dalle Pezze –, proprio in quel luogo, tra arte e letture con il coinvolgimento delle nuove generazioni sabato è stata inaugurata la seconda Panchina europea della Circoscrizione 2^, dopo quella installata nel maggio 2022 grazie alla collaborazione con la Gioventù federalista europea all’Arsenale. La seconda è stata l’occasione per realizzare una piccola Festa d’Europa, grazie alle iniziative proposte da alcune associazioni del territorio e alla mostra della scuola di Kiko Perotti».

«Grandissimo successo all’inaugurazione della panchina europea in 3^ Circoscrizione – ha sottolineato il presidente Riccardo Olivieri – realizzata dagli studenti e dalle studentesse del liceo Maffei che, per l’occasione, hanno animato l’evento con danze, musica e momenti di lettura di testi sull’Unione europea. Un bel momento per il quartiere, che oltre ha ricordare l’importanza dell’Europa all’interno della vita di tutti i giorni, è stata l’occasione per far incontrare gli studenti con le istituzioni politiche e la comunità veronese intervenuta». La presidente Rita Andriani ha infine dichiarato: «La 6^ Circoscrizione, essendo "porta" da Est per la città, propone inoltre di issare la bandiera europea anche a Porta Vescovo. Verona per sua natura geografica è una "porta" per l'Europa e sarebbe un piccolo gesto ma con un grande significato, come queste panchine, che diventano un simbolo per richiamare la cittadinanza sull’importanza dell’essere europei».