A Verona è stata inaugurata la prima palestra pubblica della Regione Veneto

È stata inaugurata nella giornata di mercoledì 4 ottobre al Cerris di Verona la "Palestra della Salute", destinata agli ospiti della struttura e a pazienti esterni con patologie croniche che presentano disturbi motori, in particolare quelli affetti da malattie neurodegenerative, come la malattia di Parkinson. Alla cerimonia erano presenti il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, dott. Pietro Girardi, il direttore dei servizi socio sanitari, dott. Raffaele Grottola, il presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9 e assessore ai servizi sociali di Verona, dott.ssa Luisa Ceni, il direttore dell’Uosd Cerris-Marzana, dr.ssa Ebba Buffone, e il direttore dell’Uosd attività motoria, dr. Giampaolo Fraccaroli.

Come ricordato in una nota dell'Ulss 9 Scaligera, le "Palestre della Salute" sono state istituite dalla Regione Veneto nel 2015 e sono «strutture idonee ad accogliere cittadini con patologie croniche o disabilità motorie nello svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico». Non si tratta, quindi, di attività riabilitativa, ma della possibilità di «fare attività fisica tarata sulle proprie condizioni e idonea a ottimizzarne i benefici in termini di salute, minimizzando i possibili rischi».

La "Palestra della Salute" al Cerris, secondo quanto spiegato dall'Ulss 9, è stata ristrutturata e dotata di nuove attrezzature per svolgere esercizi fisici, come un tapis roulant e delle ciclettes, grazie a un progetto condiviso tra la Uosd Cerris Marzana e la Uosd attività motoria dell’Ulss 9 Scaligera. «La condivisione di risorse - spiega la nota dell'Ulss 9 - sia in senso progettuale che economico delle due unità operative, sostenute dalla direzione aziendale, ha reso possibile la realizzazione di un servizio a vocazione sociale rivolto a persone con malattie neurovegetative».

Grazie alla sua posizione al piano terreno, con ingressi separati tra gli ospiti residenti e gli ospiti esterni, la palestra, dalla superficie di 107 metri quadrati, facilita l’allenamento, alternando attività al coperto e nel giardino esterno, dove è stato predisposto anche un percorso pedonale con segnaletica. La palestra, sottolineano dall'Ulss 9, risulta «funzionale in particolare per persone con problematiche motorie o cognitive che richiedano un’attenzione particolare, ma anche per i pazienti che necessitino di un inserimento più graduale nell’attività motoria di gruppo». I pazienti con malattie neurovegetative vengono inviati all’ambulatorio di Uosd attività motoria, dove vengono sottoposti a valutazione e, se idonei, accedono alla palestra del Cerris per svolgere attività individuale o in piccoli gruppi, e sono seguiti dal dr. Emanuele Puccio, specialista laureato in Scienze Motorie.

«Grazie a questo importante progetto regionale - ha spiegato la dr.ssa Ebba Buffone - la nostra palestra apre ai cittadini per offrire un servizio dalla vocazione prettamente sociale, che va incontro ai bisogni delle famiglie. Un’attività motoria costante è infatti fondamentale per le persone affetti da malattie neurodegenerative e qui al Cerris sarà possibile svolgerla in un ambiente adeguato e seguiti da specialisti».

«La nostra missione - ha quindi aggiunto il dr. Giampaolo Fraccaroli - è di essere di supporto a chi ne ha bisogno con lo strumento del movimento. Ringrazio la Direzione strategica aziendale che ha creduto in questo progetto e ha reso possibile la realizzazione della prima palestra pubblica certificata della Regione Veneto, che mira a diventare centro di riferimento provinciale». Il direttore generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi, ha ribadito: «Quella di oggi è una tappa importante in un percorso più ampio che coniuga l’aspetto sociale con quello della salute, per far sì che tutti possano accedere a questo servizio e mantenersi autonomi e sani il più a lungo possibile».

Raffaele Grottola, direttore dei Servizi socio sanitari ha evidenziato: «Ciò che più ci interessa dal punto di vista sociale è il collegamento tra il Cerris e la città di Verona, per far conoscere di più questo centro, creando nuove relazioni con associazioni, gruppi, singole persone. Proprio per questo la "Palestra della Salute" è molto importante, un primo passo in un nuovo percorso». Luisa Ceni, presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 9 e assessora alle politiche sociali del Comune di Verona, ha infine dichiarato: «Sono molto grata per l’attivazione di questo servizio che rappresenta un’occasione in più per alcune fasce della popolazione che non riescono ad accedere a certi servizi a pagamento. Una boccata d’ossigeno per tante famiglie che mi auguro possa essere replicata anche in altre realtà».