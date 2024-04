A San Zeno di Montagna è stata inaugurata una nuova palestra a cielo aperto

Il Comune di San Zeno di Montagna ha aderito al progetto Sport di Tutti nei Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il Comune veronese, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. L'Area Attrezzata digitalizzata, inaugurata lo scorso 19 aprile, si trova in località Pineta Sperane e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente. Presenti al taglio del nastro il sindaco Maurizio Castellani, l’assessore al turismo Carlo Gambino, il consigliere con delega allo sport Fabio Castellani, il consigliere regionale Daniele Polato e il referente regionale del Progetto di Sport e Salute S.p.A. Veneto Stefano Camporese. L’evento di inaugurazione, inoltre, ha attirato una vasta partecipazione di cittadini e associazioni sportive che hanno ricevuto una targa per il costante impegno e la passione sportiva promossa in questi anni sul territorio.

«La nuova palestra a cielo aperto - ha affermato il sindaco Castellani - rappresenta un’opportunità unica per i residenti e per i turisti che potranno godere dei benefici dell’allenamento all’aria aperta, immersi nella bellezza naturale di San Zeno di Montagna». Dotata di una varietà di attrezzature moderne e funzionali, la palestra offre una gamma completa di opzioni per l’allenamento cardiovascolare, la forza muscolare e il rilassamento. Dagli attrezzi per il l’allenamento a corpo libero, alle cyclette, dalle panche per gli addominali alle strutture per il fitness funzionale, c’è qualcosa per tutti, indipendentemente dal livello o dagli obiettivi personali.

«Questa palestra - ha poi specificato l’assessore Gambino -, non è solo un luogo per sudare e allenarsi, è anche uno spazio per la socializzazione e il benessere mentale. Infatti, gli spazi aperti e verdi circostanti offrono un ambiente tranquillo e ispiratore per qualsiasi disciplina outdoor dalla corsa alle passeggiate nella rete sentieristica comunale; alla mountain bike da praticare nel vicino Bike Park "Pineta Sperane XCO", al tarzaning nel parco avventura a fianco. La nostra amministrazione ha puntato molto alla creazione di questo centro sportivo all’aria aperta e stiamo già lavorando per ampliarlo con nuove attrazioni dedicate».

In un’epoca in cui sempre più persone conducono uno stile di vita sedentario, questa palestra rappresenta un’alternativa preziosa per incoraggiare l’attività fisica e combattere le malattie legate alla mancanza di movimento. «Promuovere la salute e il benessere dei cittadini - ha concluso il consigliere Castellani - attraverso questi progetti innovativi e accessibili significa ribadire l’attenzione e l’importanza che questa amministrazione rivolge alle infrastrutture per l’attività fisica così da portare molteplici benefici alla nostra comunità, alle associazioni sportive e ai turisti».