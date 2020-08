Croce Verde, nuova sede a Verona. «A disposizione della cittadinanza»

Si è tenuta ieri, 29 agosto, l'inaugurazione della nuova sede di Croce Verde, in Borgo Venezia a Verona. «Già operativa da ottobre 2019 - ha spiegato il presidente Michele Romano - solo oggi si sono conclusi i lavori di ristrutturazione».

La nuova base operativa di Via Fedeli, ex sede della caserma dell'Arma, è stata data in concessione gratuita dal Comune di Verona. Nello specifico l'associazione ha in gestione: un salone, due camere, sala riunione e magazzino mentre all'esterno un grande piazzale con garage per i mezzi. «Croce Verde si è accollata i lavori di ristrutturazione - ha proseguito il presidente - rendendo la sede agibile ed accogliente. Ringrazio il sindaco Sboarina e l'assessore Neri per aver messo a disposizione di Croce Verde e di Fondazione Fevoss questi spazi. Siamo due associazioni diverse ma entrambe a disposizione della cittadinanza. Ringrazio poi nuovamente tutti i volontari che ci hanno aiutato ma soprattutto il responsabile di sede Giorgio Rangheri che con le 13 squadre notturne e una diurna riesce a organizzare al meglio i 139 volontari di sede».

Erano presenti all'inaugurazione il sindaco di Verona Federico Sboarina, l'assessore a patrimonio e demanio Edi Maria Neri, l'ex assessore regionale alla sanità Luca Coletto ed il parlamentare Paolo Paternoster. A benedire la nuova sede monsignor Cristiano Falchetto che ha portato una parola di conforto e di fiducia ai volontari e a tutti i presenti.