A Bussolengo è stata inaugurata la nuova rotonda all'incrocio di via Pastrengo, via Roma e via San Isidoro

Si è svolta a Bussolengo lo scorso 3 aprile l’inaugurazione della nuova rotonda all’incrocio di via Pastrengo, via Roma e via Sant'Isidoro. Si tratta di un’opera molto attesa in paese, come evidenziato dal Comune in una nota, questo perché «consente di eliminare un punto pericoloso per la circolazione». Il costo totale dell’opera, in base a quanto si apprende, è «pari a 249.518 euro». Per realizzarla l’amministrazione guidata dal sindaco Brizzi fa sapere di essere riuscita ad ottenere «un contributo regionale di oltre 150 mila euro e ha finanziato la differenza con fondi del Comune».

La stessa nota del Comune di Bussolengo sottolinea che i lavori si sono conclusi in anticipo rispetto alla tabella di marcia. La fine dell’intervento sarebbe infatti stata prevista entro i primi di maggio. La nuova rotonda è stata progettata dall'architetto Roberto Adorno dello studio Dal Cin Adorno di Affi e costruita dalla Secis Srl con la direzione dei lavori dell'ingegnere Italo Monaco dello Studio Monaco di Verona. Responsabile del progetto il geometra Venturelli del Comune di Bussolengo. All’inaugurazione hanno partecipato la vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi, il vicesindaco Giovanni Amantia, l’assessore ai lavori pubblici Claudio Perusi e l’assessore alla promozione del territorio Massimo Girelli.

«Mi fa piacere - ha detto l’assessora regionale Elisa De Berti - essere qui per inaugurare quest’opera. Come Regione abbiamo puntato molto sul tema della sicurezza stradale e abbiamo aperto circa 600 cantieri in tutto il Veneto grazie alla legge regionale n.39/91 che ha l’obiettivo di risolvere le criticità sul territorio consentendo interventi importanti come questo realizzato a Bussolengo». Il sindaco Brizzi ha quindi aggiunto: «Inauguriamo un’opera che i bussolenghesi aspettavano da tempo e che porta un impatto positivo sulla viabilità e sulla sicurezza delle nostre strade. Abbiamo ripreso il lavoro nel 2019 nella fase preliminare con l’iter degli espropri e approvato il progetto definitivo a novembre 2020. Lo abbiamo fatto perché crediamo che fosse fondamentale mettere in sicurezza un incrocio che purtroppo negli anni è stato teatro di gravi incidenti. Ringrazio quindi gli uffici tecnici, il personale del comune e tutte le persone che hanno seguito l’iter dei lavori con impegno e competenza, permettendoci di arrivare alla conclusione dei lavori con anticipo».

Anche l’assessore Perusi ha rimarcato l'importanza della nuova rotonda: «Questo intervento è da annoverare tra i più importanti per la viabilità e sicuramente avrà ricadute positive sul traffico veicolare di Bussolengo, mettendo in sicurezza un incrocio dove si congiungono le arterie più importanti del paese: via Roma, la Gardesana e via Sant’Isidoro, divenuta, per lo sviluppo residenziale di questi ultimi anni, una strada con un grande carico di traffico. La nuova rotonda consente di rallentare le vetture in tutti i sensi di marcia con un impatto positivo sulla sicurezza di chi è in strada. Inoltre vengono messi in collegamento un passaggio pedonale e un percorso ciclabile che collega Bussolengo al Lago passando per via Risorgimento, snodandosi poi attraverso il territorio di Castelnuovo e di Lazise».

Secondo quanto spiegato dal Comune di Bussolengo, oltre alla realizzazione della rotatoria, che consentirà maggiore sicurezza di esercizio e facilità di manovre, unitamente ad una riduzione della velocità, l’intervento ha previsto la realizzazione di un adeguato sistema di illuminazione. Al centro della rotonda, che misura 36 metri di diametro, è stata installata una grande rosa, in omaggio alla Rosa di San Valentino, commissionata e finanziata dal Comune ad una ditta specializzata. «Questo intervento - ha sottolineato l’assessore Girelli - oltre ad essere importantissimo per la sicurezza e la viabilità, vuole anche essere un’occasione per abbellire e valorizzare quel tratto di strada e l’ingresso a Bussolengo in un punto di grande transito. Per questo oltre ad abbellirla con la grande rosa, abbiamo affidato la manutenzione e la cura dei fiori alla Flover dei fratelli Girelli, che ringrazio per la proficua collaborazione in tante iniziative come questa, che hanno l’obiettivo di migliorare il territorio con ricadute positive per tutto il paese».