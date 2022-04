In via Mazzini a Verona arriva lo store Giochi Preziosi: il negozio ispirato agli arcovoli dell'Arena

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovissimo store di giocattoli di Giochi Preziosi. Grande attesa per l’apertura a Verona, nella centralissima via Mazzini, del terzo flagship store multibrand d'Italia, dopo quelli di Milano. L'inaugurazione del negozio dello storico brand italiano è prevista per sabato 9 aprile 2022, con l'apertura alle ore 10 e il taglio del nastro alle ore 12. Interverrà all’evento Enrico Preziosi, presidente e fondatore del Gruppo Giochi Preziosi.

Per lo store Giochi Preziosi, in via Mazzini al numero 42, all'incrocio con via Catullo, è stato pensato un mood che rimanda agli arcovoli dell'Arena. Lo spazio dello store è disposto su 2 piani: 300 metri quadri al piano terra e 40 metri quadri al piano interrato, riservato ai giochi e agli sport da fare all'aria aperta. Per dare una collocazione nuova ed esclusiva ai giocattoli Giochi Preziosi, sono state progettate diverse sezioni riservate ai personaggi più amati dai bambini: Gormiti, Cicciobello, Unique Eyes, Crystal Ball, Me Contro Te, Barbapapa, Bing, i peluche Trudi e molto altro.

L'inaugurazione sarà un giorno di festa: gli ospiti saranno accolti da una macchina che distribuisce palline magiche: alcune con caramelle customizzate Giochi Preziosi, altre con i floccati Trudi, mini animaletti morbidosi in peluche. All’ingresso dello store, dalle ore 11, saranno presenti tre mascotte: Topo Gigio, il Pokémon Pikaciu e il Coniglio Virgilio Trudi che si faranno fotografare con i bambini. Un fotografo sarà a disposizione per scattare una foto ricordo con le Mascotte Giochi Preziosi, e le sorprese non finiscono qui: all’ingresso dello store Giochi Preziosi in via Mazzini ci sarà la macchina dello zucchero filato.

I bimbi potranno così conoscere le Mascotte, visitare lo store e girare tra i giocattoli, guardando in anteprima Bubbly, la nuova linea di Trudi. Lo store Giochi Preziosi in via Mazzini a Verona sarà aperto con orario continuato, dalle ore 10 alle ore 20, sette giorni su sette.