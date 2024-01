Mercato spostato in Piazza Vittorio Veneto. «Aumentati i clienti»

Giovedì prossimo, 25 gennaio, a tre settimane dallo spostamento dagli spazi dell'ex Arsenale, sarà inaugurato il mercato di Piazza Vittorio Veneto. Taglio del nastro alle 11 alla presenza del vicequestore Girolamo Lacquaniti, dell'assessore alle attività produttive del Comune di Verona Italo Sandrini, della presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze e del presidente della consulta comunale per l’agricoltura Pietro Trincanato.

«L'amministrazione comunale - ha commentato Franca Castellani, presidente di Veronatura, il consorzio che gestisce i mercati a chilometro zero per conto di Coldiretti Verona - si è spesa molto per agevolare il trasferimento e per evitare qualsiasi tipo di disagio, sia ai nostri produttori che ai cittadini consumatori, i quali fin da subito hanno dimostrato di apprezzare la nuova location, molto più centrale e fruibile anche da coloro che prima faticavano a raggiungere il compendio asburgico. Abbiamo già constatato un importante aumento dei clienti ed esprimiamo quindi la nostra soddisfazione. Ora non vediamo l’ora di far apprezzare loro anche le primizie primaverili che non tarderanno ad arrivare».