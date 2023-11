Nel fine settimana aprono i Mercatini di Natale a Verona: novità per il consumo di cibi e bevande

Ultime fasi di allestimento del villaggio di Natale 2023. Ancora pochi giorni e la manifestazione natalizia fra le più attese sarà ufficialmente inaugurata, con l’apertura al pubblico da venerdì 17 novembre. L’iniziativa proseguirà poi fino al 26 dicembre, con possibilità di disallestimento fino al 30 dicembre. Fanno eccezione le piste di pattinaggio all’Arsenale che rimarranno in funzione fino all’8 gennaio (con eventuale proroga per la festa di San Valentino). L'inaugurazione si terrà sabato 18 novembre, alle ore 11 in piazza dei Signori.

Aree ecologiche per il consumo di cibi e bevande

Secondo quanto riferito quest'oggi dall Comune di Verona, sono cinque le zone previste per il consumo di cibi e bevande, allestite con appositi raccoglitori per i rifiuti, due in piazza dei Signori, due al Cortile Mercato Vecchio e una al Cortile del Tribunale. Tutti i visitatori saranno invitati, con appositi cartelli affissi in tutte le aree adibite alla manifestazione, a consumare alimenti e bevande solo all'interndo dell'Area ecologica, in tal modo «salvaguardando così la città» e consentendo «una più diretta e controllata raccolta dei rifiuti». Con regolarità, spiegano infatti da Palazzo Barbieri, i rifiuti delle Aree ecologiche verranno fatti confluire dagli organizzatori nell’ampio punto allestito in via Dante e destinato all’accesso esclusivo da parte di Amia per il ritiro.

Area dedicata al volontariato sociale

Nel Cortile del Tribunale sarà allestito uno speciale punto informativo dove le associazioni ABEO, A.NA-VI. - ODV. Associazione Nascere per Vivere, Ulss 9 Scaligera, per tutto il periodo della manifestazione, saranno a disposizione con i loro volontari per presentare attività ed impegno civile in aiuto di chi ha più bisogno. Gli ultimi passaggi tecnici collegati alla manifestazioni sono stati illustrati questa mattina dall’assessore al commercio Italo Sandrini. Erano presenti anche il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi, per Confesercenti Verona Paolo Bissoli e Paolo Arena per Confcommercio Verona.

«Una manifestazione a cui teniamo - ha spiegato l’assessore Italo Sandrini - perché rappresenta una grossa opportunità per la città di Verona di farsi conoscere ulteriormente e di dare modo ai veronesi di incontrare e conoscere anche realtà diverse. Una particolare attenzione è stata posta sulla raccolta differenziata. Per tutta la durata della manifestazione i consumatori sono invitati a non allontanarsi con cibi e bevande dai punti di ristoro, - ha evidenziato Sandrini - in modo da salvaguardare la città e garantire una più puntuale gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per agevolare l’accesso in città, infine, è suggerito l’utilizzo dei parcheggi scambiatori e delle navette messe a disposizione per arrivare alle zone dei mercatini».