Il cinema italiano si dà appuntamento sul lago di Garda: al via il Bardolino Film Festival

Tutto pronto per la quarta edizione del Bardolino Film Festival, che accenderà i riflettori sulla perla del lago di Garda dal 19 al 23 giugno con una cinque giorni di grande cinema e appuntamenti con ospiti. Organizzato e sostenuto dal Comune di Bardolino e dalla Fondazione Bardolino Top, con il patrocinio di Regione del Veneto e di Veneto Film Commission, con la direzione artistica di Franco Dassisti, il BFF in questi anni si è consolidato affermandosi come una delle manifestazioni di punta dell’estate sul lago. Mai come in questa edizione il festival rappresenta a pieno il claim “Immagini, suoni e parole sull’acqua” che accompagna la manifestazione sin dai suoi esordi.

Il programma del festival entrerà nel vivo mercoledì 19 giugno. Ospite d’onore della serata inaugurale sarà Neri Marcoré, premiato con il Ciak d’Oro per il suo esordio alla regia con Zamora, pellicola originale ispirata all’omonimo romanzo del giornalista sportivo Roberto Perrone. L’anteprima di Zamora inaugurerà il programma delle BFF Nights al Parco di Villa Carrara Bottagisio, cuore pulsante della manifestazione con il villaggio del festival, che nel corso delle serate ospiterà grandi talenti del nostro cinema tra cui Margherita Buy, Luca Barbareschi, Marco Leonardi, Fotinì Peluso, Galatea Bellugi. Tra gli altri ospiti della manifestazione, saranno a Bardolino anche Enzo d’Alò, che ha firmato il poster di questa edizione, con la proiezione speciale del suo ultimo film Mary e lo spirito di mezzanotte, Iris Peynado per un omaggio ad uno dei capolavori della nostra commedia, Non ci resta che piangere, Vinicio Marchioni, Roby Facchinetti, Filippo Galli, tra i protagonisti degli aperitivi letterari.

Ma il programma del festival prenderà il via nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno con le proiezioni dei due concorsi BFF Doc e BFF Short la cui selezione riprenderà il tema dell’anno, “Ritrovarsi”. A partire dalle ore 16 il cinema Corallo ospiterà le proiezioni di Anni belli, documentario di Anna Francesca Leccia che propone un tuffo nostalgico nell’Italia degli anni ‘70 attraverso i ricordi di quattro famiglie legate alla storia della legalizzazione del divorzio, e The Bedouin Boxeur, ritratto stilizzato della pugilessa beduina Reem Al Shammary diretto da Mattia Ramberti.

Tra i cortometraggi in concorso: Frequenze di Nico Malaspina, storia di una giovane coppia che si ritrova ad affrontare un grande cambiamento; L’acquario, cortometraggio sull’amore e sui rischi dell’intelligenza artificiale, diretto da Gianluca Zonta e interpretato da Giovanni Anzaldo; Le buone maniere di Valerio Vestoso, in cui Giovanni Esposito interpreta un commentatore sportivo la cui carriera è ormai in declino; Ivalu di Anders Walter e Pipaluk K. Jørgensen, storia di una sparizione nella vasta natura della Groenlandia; il rapporto di una bambina con la nonna in Things unheard of del turco Ramazan Kılıç; The one note man di George Siougas con Jason Watkins nei panni di un musicista la cui vita abitudinaria viene sconvolta all’improvviso; Turisti di Adriano Giotti, che segue due turisti italiani in vacanza in un resort thailandese.

Grande novità di questa edizione sarà "Chiaretto Lounge": nelle serate del Festival, dalle 19 alle 21, sarà possibile fare un aperitivo in terrazza "La Darsena" presso il Parco Carrara Bottagisio. Saranno proposti vini del territorio, in collaborazione con il Consorzio Vini Bardolino, prima delle proiezioni serali.

Ulteriori informazioni e il programma completo sono disponibili all’indirizzo: www.bardolinofilmfestival.it