L'estate può iniziare davvero: apre ufficialmente Legoland Water Park Gardaland

Gardaland Resort annuncia l’inaugurazione di Legoland Water Park Gardaland per sabato 26 giugno 2021. Grande attesa per questo parco acquatico interamente tematizzato Lego®, il primo in Europa e il quinto al mondo, che offrirà ai bambini e alle loro famiglie coloratissimi scivoli, curiosi giochi d’acqua e sorprendenti aree tematizzate tutte da scoprire in cui divertirsi realizzando costruzioni con i mitici mattoncini Lego.

A Gardaland Park disponibili le attrazioni all’aperto e al chiuso, sia acquatiche che all’asciutto e la grande novità, presso il cinema 4D, Wonder Woman – The 4D Experience, uno speciale adattamento della potente storia cinematografica ad alta tensione. Gardaland Park è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, per poter godere delle attrazioni anche in versione serale.

Legoland Water Park Gardaland si trova all’interno di Gardaland Park e l’ingresso è possibile soltanto acquistando un biglietto combinato Gardaland Park e Legoland Water Park: disponibile, ad esempio, un biglietto combinato per adulto a 53 euro che consente 1 ingresso a Legoland Water Park e a Gardaland Park nel giorno selezionato e 1 ingresso a Gardaland Park nel giorno successivo. Il parco acquatico sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19 e dal 3 luglio aprirà alle ore 10.