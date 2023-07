Inaugurato Community Center Verona. «Spazio per chi vive situazioni di marginalità»

Ieri mattina, 1 luglio, è stato inaugurato Community Center Verona (CcVr), un nuovo progetto realizzato dalla onlus One Bridge To Idomeni Onlus in collaborazione con Ronda della Carità, Cestim, Diaconia Valdese, le cooperative Il Samaritano e Il Ponte e il Comune di Verona.

L'inaugurazione è avvenuta in Via Campo Marzo 32, nel rifugio della Ronda, alla presenza dei partner del progetto e dell'assessora al sociale Luisa Ceni.

«Il progetto prevede l’organizzazione di uno spazio polivalente dove persone in situazioni di estrema marginalità possano trovare un luogo accogliente dove trascorrere le giornate - ha dichiarato Edoardo Garonzi, co-fondatore di One Bridge To Idomeni e responsabile del progetto - Un luogo che offra servizi, informazioni, sostegno e attività professionalizzanti e formative».

Il CcVr si innesta in una rete di enti istituzionali, del terzo settore e rete informali che da molti anni lavorano a fianco delle persone più discriminate e in stato di povertà assoluta. «Il nostro proposito è quello di condividere il lavoro fatto e che si sta facendo, favorendo il coordinamento dei servizi presenti sul territorio e stimolando un lavoro comune su queste tematiche - ha spiegato il coordinatore del progetto Jacopo Rui - Auspichiamo che sia l’inizio di un nuovo approccio diffuso alle azioni di supporto alle persone in stato di marginalità sociale che unisca attori istituzionali, associazioni, cittadini e cittadine. In particolare, il centro si occupa di lavorare su tre direttrici: creare uno spazio aperto a tutti, confortevole e sicuro, che offra servizi di base e sportelli di orientamento; il lavoro di rete con gli altri enti, mettendo in comune saperi, strumenti e metodologie di lavoro; il coinvolgimento della cittadinanza, dando modo al centro di essere un centro frequentato da tutta la città».