Ben 400 presepi da ammirare, inaugurata la mostra a Verona. Sboarina: «Natale caposaldo della nostra tradizione»

Taglio del nastro ufficiale, questa mattina in Gran Guardia, per la 37esima edizione di “Presepi dal Mondo” che ritorna dopo lo stop forzato per pandemia. La mostra, in programma da oggi fino al 23 gennaio 2022, è stata allestita per il terzo anno in Gran Guardia dal momento che in Arena stanno proseguendo i lavori di restauro.

Sono ben 400 i presepi provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo, per una rassegna che accompagna da trentasette anni il Natale di Verona, offrendo un quadro artistico completo della tradizione presepistica internazionale, con il suo messaggio di tolleranza tra popoli di culture diverse. Ultimo tassello immancabile sarà il simbolo della mostra dei presepi, e cioè la Stella cometa in piazza Bra, la più grande del mondo, che verrà installata la prossima settimana.

La rassegna sarà visibile al pubblico tutti i giorni, fino al 23 gennaio 2022, dalle 9 alle 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 045 592544 o consultare il sito www.presepiarenaverona.i. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Federico Sboarina, l’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando, il presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto, il curatore Alfredo Troisi e il vicario episcopale Callisto Barbolan.

«Non c’è Natale a Verona se non ci sono i presepi e la Stella in piazza Bra, la più bella cartolina della nostra città – ha detto il sindaco Federico Sboarina -. Con oggi inizia il cammino di avvicinamento al Santo Natale con un caposaldo della nostra tradizione, identità e cultura. L’anno scorso non l’abbiamo fatta a causa della pandemia, e per questo motivo ci vuole ancora tanta attenzione. La situazione non è migliorata, quindi mi appello al buon senso e alla responsabilità di tutti i visitatori di seguire ogni precauzione in modo da poter uscire da questo percorso ad ostacoli che ci sta sfiancando da un anno e mezzo. Cerchiamo di gustarci la mostra dei presepi in totale sicurezza».