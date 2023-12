Nuovo tratto di ciclabile collega la Valpantena alla città. «Fondamentale per la sicurezza»

È stato inaugurato ieri, 22 dicembre, il tratto di pista ciclabile che collega la Valpantena alla città in una zona da sempre pericolosa per chi si muove in bicicletta. Ed entro il 12 gennaio previsto anche il completamento dell'impianto di illuminazione.

Prosegue la composizione della rete ciclabile di Verona. Da ieri è percorribile un nuovo tratto di circa 500 metri che collegano la sesta e l'ottava circoscrizione. La pista parte dall’attraversamento del Famila di Via Fincato, con ingresso nella zona denominata "il Frutteto" per poi raggiungere Via del Sasso e l'Esselunga, in un tratto di strada da sempre pericoloso, perché in prossimità dell’ingresso della Tangenziale Est.

È stata realizzata una pista ciclabile bidirezionale larga tre metri e mezzo, parzialmente in asfalto e, all’interno dello spazio verde, in calcestruzzo drenante color terra di Siena, come richiesto dalla soprintendenza. Per finanziare questo tratto ciclabile come opera di collegamento primaria, il Comune ha aggiunto 45mila euro ai fondi di 218mila euro del Pnrr. E l'ultimo tassello sarà il completamento dell’impianto di illuminazione previsto entro il 12 gennaio 2024.

All’inaugurazione sono intervenuti l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari, il consigliere comunale Carlo Baghini, le presidenti della sesta e dell'ottava circoscrizioni Rita Andriani e Claudia Annechini, Francesco Seneci della direzione lavori, i rappresentanti dell'impresa Zampieri e il presidente di Fiab Verona Corrado Marastoni.

«È un tratto fondamentale per la sicurezza dei tanti ciclisti che lo percorrono e che fino a poco tempo fa rischiavano veramente l’incolumità - ha commentato l'assessore Ferrari - Abbiamo già finanziato il nuovo percorso ciclabile che congiungerà Via Betteloni, in un continuum rammendo dei pezzi esistenti per garantire sicurezza a tutti. È una bellissima giornata e possiamo dire che questo è un bel regalo di Natale per la città».

«Siamo contentissimi nel vedere compiere questa opera - ha aggiunto Annechini - Era attesa da tutti, e trova il consenso non solo dei residenti nell'ottava circoscrizione ma anche di tutte le persone che transitano quotidianamente o per turismo».

«Siamo felici di poter veder realizzata un’opera che stiamo seguendo da molti anni - ha detto Andriani - Finalmente riusciamo, pezzettino dopo pezzettino, a ricongiungerci con le altre circoscrizioni limitrofe».

«È una grande soddisfazione vedere completata quella che potremmo definire l’autostrada ciclabile della Valpantena - ha dichiarato il consigliere Beghini - nel punto più pericoloso in prossimità dell’innesto della Tangenziale Est, dove prima si rischiava ogni giorno transitando in bicicletta».

«È un intervento che non solo la bassa Valpantena ma anche tutta la città attendeva da tempo - ha concluso Marastoni - Finalmente si potrà andare e venire dalle frazioni del Comune verso la città in sicurezza».