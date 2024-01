Nuova bretella a Legnago collega il quartiere Casette con la SS 434

Questa mattina, 13 gennaio, è stata inaugurata la nuova bretella stradale che collega la zona Est di Legnago alla Transpolesana. Il tratto unisce il quartiere Casette con la rotatoria di Via Giudici e quindi con la Strada Statale 434. Il nastro sulla nuova opera è stato tagliato in Via Lungo Bussè e contestualmente è stato aperto anche il nuovo ponte sul canale Bussè.

«Oggi è un giorno importante - ha commentato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Legnago Roberto Danieli - Inauguriamo un'opera attesa dai cittadini da decenni, costata complessivamente 2.200.000 euro, quasi 500mila euro in più rispetto a quanto stanziato inizialmente, a causa dell’aumento dei costi dei materiali. E il ponte scuro in uscita verrà aperto quando il tempo renderà possibile l’asfaltatura della strada».

«Non è stato facile arrivare fin qui - ha aggiunto il sindaco Graziano Lorenzetti - Dalla posa della prima pietra ad oggi abbiamo dovuto integrare più volte i capitoli di spesa. Nel giro di un mese verrà fatto un senso unico di marcia verso il Ponte Fior di Rosa, verrà invertito il senso di marcia per raggiungere la stazione e verrà realizzata una ciclopedonale».

La Regione Veneto ha finanziato il tratto da Via Giudici alle piscine con 300mila euro. «Faccio i complimenti al sindaco Lorenzetti e al suo vice Danieli per la lungimiranza e la capacità di pianificazione - ha commentato la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti - Un'opera importante per il territorio legnaghese, che andrà a risolvere la congestione del traffico, migliorando anche la qualità dei servizi, con la pista ciclabile e un maggior scorrimento delle auto».

Presenti alla cerimonia anche l'europarlamentare Paolo Borchia, il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini e i consiglieri regionali Marco Andreoli e Alessandra Sponda.