Inaugurata area verde di fronte alla biblioteca Luigi Motta

È stato inaugurato lo spazio esterno della biblioteca Luigi Motta di Bussolengo. Il progetto di riqualificazione dona un nuovo volto a Piazzale Vittorio Veneto con la creazione di un'area verde arricchita da sedute e luci che permetteranno ai cittadini di vivere anche lo spazio esterno alla biblioteca come luogo di aggregazione e incontro.

Lo spazio riprende la sagoma del vecchio mercato ortofrutticolo, ricordando la struttura a pilastri e travi con il nuovo arredo urbano. E in corrispondenza dell’ingresso alla biblioteca una grande tenda automatizzata offre spazi all’ombra che si prestano anche a delle attività all’aperto organizzate dalla biblioteca.

E a completare la riqualificazione daranno il loro contributo anche i ragazzi e le ragazze partecipanti a Onda Campus, progetto promosso dal settore politiche giovanili e dall’assessorato al sociale e coordinato dalle educatrici del servizio socio-educativo e della cooperativa Hermete oltre che dalla scenografa Chiara Tommasini. I giovani hanno progettato, in concerto con l’amministrazione comunale, un murales attualmente in fase di produzione.

La creatività proposta dai giovani di Bussolengo ha trovato ispirazione nel significato più ampio di cultura capace di generare nell’uomo un forte senso di libertà. Per questo il murales rappresenta il tema del "mondo altro", un mondo sospeso in cui i colori e i libri dominano, trasportando chi guarda in una dimensione fantastica e oltre la concretezza della realtà.

«Abbiamo completato la prima fase di un progetto ambizioso che la nostra amministrazione ha deciso di realizzare con i finanziamenti del Pnrr - ha commentato il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi - L'obiettivo principale della riqualificazione di questo spazio esterno alla biblioteca è quello di offrire ai cittadini uno spazio sicuro in cui ritrovarsi, giocare e rilassarsi».

Questo è il primo di una serie di interventi programmati dal Comune di Bussolengo all’interno del progetto del Distretto della Cultura che si propone di riqualificare, attraverso diversi interventi, la zona della biblioteca e il rudere accanto alla chiesa di San Valentino. Il progetto è stato realizzato attraverso i fondi del Pnrr nell’ambito della Missione 5 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale con un investimento complessivo di 370mila euro. Progettazione e direzione lavori sono state affidate all'architetto Francesco Loi e i lavori sono stati eseguiti alla ditta di Sona G.F. Scavi.