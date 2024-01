Al parco San Giacomo è stata inaugurata la seconda Casa dell’Acqua in città: «Diventerà anche un punto di aggregazione»

Una nuova Casa dell’Acqua a Verona. A distanza di circa un mese dall’inaugurazione della prima struttura avvenuta in piazzale Olimpia, Acque Veronesi installa un nuovo erogatore all’interno del parco San Giacomo, in Borgo Roma. Un progetto pilota ideato e realizzato da Acque Veronesi, in sinergia con l’amministrazione comunale, già programmato da tempo e supportato adesso anche dai primi dati della Casa dell’Acqua in zona Stadio. La seconda struttura è stata inaugurata questa mattina, venerdì 12 gennaio, in via Tunisi all’interno del Parco San Giacomo, alla presenza del presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, degli assessori del Comune di Verona Federico Benini e Tommaso Ferrari e del presidente della Quinta Circoscrizione Raimondo Dilara.

Da oggi, secondo quanto riferito da Acque Veronesi, basterà dunque essere muniti di una borraccia o di una bottiglia per rifornirsi di acqua controllata, naturale, gasata, a temperatura ambiente oppure refrigerata al costo di 5 centesimi di euro al litro per l’acqua refrigerata liscia e 7 centesimi al litro per quella gasata e leggermene gasata. La nuova Casa dell’Acqua, come quella dello Stadio, funzionerà sia con monete da inserire direttamente nel distributore, sia tramite una tessera acquistabile presso la tabaccheria Tirozzi in via Giuliari 29 e ricaricabile presso lo stesso erogatore.

Una volta inserito il credito sarà sufficiente premere il pulsante relativo alla tipologia di acqua desiderata e rifornirsi. La Casa dell’Acqua, spiegano sempre da Acque Veronesi, è collegata direttamente alla rete dell’acquedotto e operativa 24 ore su 24, sarà inoltre sottoposta ad una periodica manutenzione e a continui controlli dell’acqua. Stando ai dati forntiti da Acque Veronesi, in circa un mese, la struttura di piazzale Olimpia ha erogato circa 4.000 litri di acqua liscia e 3.000 di quella gasata, con una media di 200 litri al giorno.

«Prosegue il progetto pilota intrapreso in Terza Circoscrizione, ampliandolo adesso anche nel quartiere di Borgo Roma, con l’obiettivo di continuare a promuovere l’acqua di rete, un bene che va tutelato e valorizzato attraverso iniziative di sensibilizzazione come questa. - hanno commentato gli assessori Tommaso Ferrari e Federico Benini - Un’iniziativa che testimonia la nostra attenzione e sensibilità sui temi della sostenibilità ambientale. La Casa dell’Acqua diventerà anche un punto di aggregazione essendo posizionata in un’area, come quella del Parco San Giacomo, particolarmente frequentata da famiglie e bambini».