In biblioteca civica un incontro rivolto ai veronesi per conoscere il programma del Festivaletteratura di Mantova

Festivaletteratura di Mantova, piccola guida per i lettori veronesi. In vista della manifestazione culturale in programma dal 7 all’11 settembre, la Biblioteca Civica propone un incontro per conoscere il programma del festival e approfondirne le tematiche. Un’opportunità in linea con la recente adozione da parte del Comune del Patto per la lettura, una sorta di apripista per progetti, eventi e proposte per promuovere la lettura in modo trasversale e in rete.

L’appuntamento è per giovedì 4 agosto, alle ore 17.30, nella sala Farinati della Biblioteca Civica, con l’esperta Simonetta Bitasi che cercherà di orientare i cittadini tra i tanti nomi, le proposte, le idee dietro gli incontri, i percorsi narrativi più o meno strutturati, spaziando tra i generi letterari e varcando frontiere geografiche per incontrarsi tra le pagine di un libro.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Circolo dei lettori di Verona, ha quindi l’obiettivo di aprire una finestra su uno dei festival culturali più importanti d’Italia, che ogni anno ospita molti tra i protagonisti della scena letteraria contemporanea internazionale, dai nomi più noti e affermati ad alcune interessanti voci delle letterature emergenti.