Lago di Garda sogno degli stranieri che cercano casa in Veneto

Il Veneto è una delle regioni più richieste dagli stranieri che cercano casa in Italia. I più interessanti sono americani, tedeschi e austriaci e la provincia più richiesta è quella di Verona, in particolare la zona del Lago di Garda.

Secondo i dati elaborati da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa all’estero, il Veneto continua a registrare numeri in crescita con la zona del Lago di Garda che si conferma quella preferita con il 25.02% delle richieste nel 2023.

Tra le province è quella di Verona la più ricercata con un 34.59% di richieste. Segue Venezia con il 30.76%, Treviso con il 13.27% e Belluno (9.83%) che registra però la crescita annuale più elevata tra le province con un progresso del +43.93% dal 2022 al 2023. Seguono poi Vicenza (6.89%), Padova (2.55%) e Rovigo (2.11%).

Per quanto riguarda i Comuni le preferenze premiano Venezia con il 18.7% del totale delle richieste. Nel Veronese, gli stranieri cercano casa a Bardolino con il 7.89% della richieste, Torri del Benaco con il 5.11% e nel capoluogo con il 4.66%. Segue poi Cortina d'Ampezzo, nel Bellunese, con il 4.47%. Mentre a livello di performance annuale è la città di Vicenza a guidare la classifica con balzo del +471.43% rispetto al 2022. Seguono Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, con un +94.44% e Garda con un +87.5%.

Il maggiore interesse arriva dai cittadini degli Stati Uniti con un 22.78% sul totale delle richieste. Gli altri potenziali acquirenti interessati sono tedeschi (19.21%), austriaci (5.62%) e britannici (5.23%), Il risultato migliore in termini di rialzo rispetto al 2022 lo ha ottenuto invece la Francia con il +77.27%, seguito dalla Spagna con +62.5%.

Sul fronte della tipologia dell’immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano sulla categoria appartamento (39.76% del totale), seguono le categorie villa (13.15% del totale) e casa indipendente (8.36%). Mediamente, gli stranieri cercano una casa in Italia completamente ristrutturata (63.62%), di oltre 120 metri quadrati (50.61%), con giardino (55.58%) e senza piscina (77%).

Sul fronte dei prezzi, a differenza di quanto si possa pensare, è la fascia più bassa a registrare la maggioranza delle richieste (30.31%), seguono le case dal prezzo compreso tra 250 e 500mila euro (25.86%), poi quelle tra i 100 e 250mila euro (17.04%) e quelle che costano più di un milione di euro (14.36%). E il 12.44% degli stranieri cerca case tra 500mila e un milione di euro.

«I numeri del Veneto sono indicativi di un trend positivo che si sta diffondendo su tutto il territorio italiano e che mette in evidenza come gli acquirenti stranieri non siano interessati solo ad alcune regioni o solo a certe categorie di immobili, bensì siano interessati a cercare casa in ogni zona - ha commentato Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com - Un aspetto molto importante è quello del valore degli immobili ricercati: erroneamente si è propensi a pensare che i cittadini esteri ricerchino solo proprietà di lusso o abitazioni di un certo tipo collocate in determinate località, mentre la realtà è molto diversa. Sono le case sotto i 100mila euro quelle ad essere più richieste».