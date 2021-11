Dieci ragazzi con disabilità alla scoperta del fascino dell'immersione subacquea

Dieci ragazzi con disabilità si avvicineranno all'attività subacquea nella giornata di domenica 21 novembre a Gardacqua, grazie all'iniziativa della Gas Diving School di Bardolino. L'idea è stata presentata il 18 novembre nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero, con una conferenza che ha visto la partecipazione di: Manuel Scalzotto, presidente della Provincia; Michele Girelli della Gas Diving School; Mattia Boschelli dell’associazione Atleti Azzurri d'Italia; Manuela Taietta, genitore e portavoce dei ragazzi con disabilità che parteciperanno all’evento; Giacinto Corvaglia, segretario CSEN Verona e Sara Strambaci, responsabile vasca e istruttrice nuoto Gardacqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giornata prenderà il via alle 9 nell’impianto sportivo di Garda. A occuparsi dell’avvicinamento all’attività subacquea di dieci ragazzi, dai 10 ai 40 anni e provenienti da più comuni della provincia scaligera, saranno due istruttori, due assistenti in acqua e tre assistenti a bordo piscina. Lo scopo sarà offrire ai partecipanti un’occasione per provare il fascino e il divertimento di una disciplina complessa.

L’evento è organizzato da Gas Diving School che, già in passato, ha proposto iniziative per persone con disabilità, ma con attività destinate a un solo allievo per volta. La stessa scuola di sub è affiliata CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, con il quale sta portando avanti da tempo progetti di inclusione e di sport senza barriere.

«Svolgere un’attività diversa dalle usuali può accrescere l’autostima – ha spiegato Michele Girelli -. Inoltre, l’ambiente acquatico aiuta ad abbattere le differenze poiché è un contesto diverso per tutti, con disabilità o senza».

Durante la mattinata farà visita a istruttori e allievi anche la mascotte di Gardaland, Prezzemolo. L’ingresso all’impianto sarà possibile solo con certificazione verde Covid-19.

L’evento è promosso in collaborazione con l’associazione nazionale Atleti Azzurri d’Italia e il centro sportivo Gardacqua ed è patrocinato dalla Provincia di Verona e dal Comune di Garda.