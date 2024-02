Illuminazione stradale più efficiente a Sona grazie al PNRR: partiti i lavori

In questi giorni sono iniziati i lavori di efficientamento energetico di ulteriori 140 punti luce stradali presenti nel Comune di Sona che, entro fine febbraio, saranno riqualificati con nuove sorgenti a led e corpi lampada dotati di sistemi automatici per la riduzione del flusso luminoso in assenza di macchine, biciclette o pedoni.

L’investimento previsto pari a 90 mila euro è interamente finanziato con risorse PNRR e gli interventi rispetteranno le tempistiche annunciate nel settembre scorso dall’Amministrazione, che prosegue nelle azioni programmate per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione stradale, come ha dichiarato l’assessore alle Manutenzioni e all’Urbanistica, Maurizio Moletta: «Il risparmio energetico auspicato sarà pari a circa l’80%, con un consumo post riqualificazione di circa 20 MWh/anno a fronte degli attuali 100 MWh/anno».

Per garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori alla pubblica illuminazione è già stata emanata un’ordinanza dal Comandante della polizia locale, Roberto Mori, che impone il senso unico alternato in un tratto di 200 metri compresi tra i civici 1 e 5 di via Bussolengo, a Lugagnano di Sona, dalle ore 8 alle ore 18 del periodo compreso tra il 12 e il 16 febbraio, e comunque sino al termine dei lavori che dovessero protrarsi per cause di forza maggiore. Oltre alla citata via Bussolengo, le vie interessate dai lavori in questione sono: via Canova a Lugagnano, via Fusara, via Mangano, via Rainera e via Molina a Sona, via Piave, via Isonzo, via Castagnaro e via Montepaul a Palazzolo, via Lugo, via Belvedere, via Palladio, via San Rocco e via E. Brunelli a San Giorgio in Salici. Al termine di questi interventi, saranno complessivamente 750 i punti luce riqualificati a led nel territorio comunale, a partire dal 2020, come spiega il sindaco del Comune di Sona, Gianfranco Dalla Valentina: «L’obiettivo primario è la sicurezza dei nostri cittadini, alla quale contribuisce anche una migliore visibilità stradale e illuminazione dei quartieri; poi, altrettanto impellente per l’Ente, è la necessità di abbattere le spese energetiche ed i costi di gestione del patrimonio pubblico. Gli investimenti di riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica sono stati sinora finanziati per oltre il 60% da contributi dello Stato e risorse PNRR».