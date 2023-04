Illuminazione pubblica a Verona: in arrivo 57 nuovi punti sul territorio

Rafforzamento, con l’installazione di 57 nuovi punti luce sul territorio, dell'illuminazione pubblica cittadina. È quanto è stato deciso dalla giunta comunale di Verona nella mattinata di mercoledì, su proposta dell’assessore al Bilancio e Utenze Michele Bertucco, con l’approvazione dell’elenco degli interventi che saranno effettuati da Agsm Aim Smart Solutions s.r.l., proprietaria della rete e degli impianti di pubblica illuminazione, per un costo totale di 97.500 euro. L’azienda, infatti, finanzia sia gli interventi di manutenzione straordinaria sia le estensioni della rete a fronte del pagamento da parte del Comune di un canone annuale.

Le nuove installazioni, che puntano a risolvere alcune criticità di illuminazione per garantire una sempre maggiore sicurezza nel territorio comunale, riguarderanno: via Monte Recamao, via Argenta, via da Liberale, Strada dei Monti, via dei Cedri, via Contrada Campagnola, vie S. Marta Cantarane e Corte Melone.

«Abbiamo raccolto le richieste giunte dal territorio – spiega l’assessore al Bilancio e Utenze Michele Bertucco -, per migliorare la sicurezza nei quartieri e per aumentare i punti luce anche in aree recentemente recuperate come il Giardino d'estate e l'area verde di via Pitagora».

Da palazzo Barbieri ricordano che per la segnalazione di guasti o di criticità alla rete dell'illuminazione pubblica i cittadini possono contattare il numero verde 800394800 di Agsm Aim Smart Solution.