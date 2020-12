Iginio Massari prende i veronesi per la gola e apre la sua pasticceria

Ieri pomeriggio, 14 dicembre, ha aperto a Verona, in Corso Sant’Anastasia, il quarto punto vendita d'Italia della catena di pasticcerie del maestro Iginio Massari.

All'inaugurazione hanno partecipato, in rappresentanza del Comune di Verona, il presidente del consiglio comunale Ciro Maschio e l'assessore al commercio Nicolò Zavarise. Ma anche il sindaco Federico Sboarina, con un messaggio, ha voluto dare il suo benvenuto ad Iginio Massari a Verona. «Un'altra eccellenza italiana ha scelto la nostra città, a testimonianza della sua grande capacità attrattiva - ha affermato il sindaco - Siamo orgogliosi che il maestro Iginio Massari e la sua famiglia abbiano deciso di aprire il loro quarto punto vendita proprio a Verona, soprattutto in un momento come questo. Inaugurare un nuovo esercizio commerciale è sempre una buona notizia, ma quest’anno è un gesto che vale doppio. Lodevole il coraggio di chi come Massari guarda al futuro e investe in nuove attività, significa lanciare un messaggio di speranza, per questo ringraziamo questa società. Verona vi accoglie a braccia aperte. L'inaugurazione di oggi è emblematica, abbiamo tutti voglia di voltare pagina e di tornare alla normalità, ci auguriamo che possa avvenire il prima possibile».

«Il nostro obiettivo era di aprire a maggio - ha rivelato Iginio Massari ieri - Poi c'è stato uno sbandamento, ma non abbiamo perso l'obiettivo di avere successo con Verona, una città molto aperta. Puntiamo sempre a prendere la gente per la gola».

E per prendere i veronesi per la gola sono stati realizzati proprio due dolci in cui è riconoscibile uno simbolo della città scaligera: una mousse su cui si può riconoscere una Arena stilizzata ed un dolce alla frutta che avrà proprio le sembianze dell'anfiteatro di Piazza Bra.