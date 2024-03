Iftar Street a Verona: in piazza Cittadella un momento di incontro con la cultura islamica per la chiusura del Ramadan

Per il secondo anno consecutivo si svolge in Piazza Cittadella quest'oggi, venerdì 29 marzo dalle ore 18, l’Iftar Street, per festeggiare la fine del digiuno del Ramadan. L’evento, spiega una nota di Palazzo Barbieri, è organizzato dal Consiglio Islamico di Verona in collaborazione con l’amministrazione comunale e ha come slogan "Apriamo le Porte, Apriamo i Cuori", ciò per «condividere lo spirito del Ramadan e il senso di comunione della cultura islamica, offrendo uno spazio in cui diverse prospettive possono incontrarsi».

Durante l'evento, che per dieci anni si è tenuto alla moschea ed è gratuito e aperto a tutti, si avrà l'opportunità di condividere esperienze comuni grazie ad uno scambio interculturale che permetterà di scoprire e conoscere una comunità che da tempo contribuisce al tessuto sociale della città. «Anche quest’anno siamo orgogliosi di poter vivere questo momento di scambio culturale tra comunità, a dimostrazione di quanto la nostra città sia accogliente - afferma l’assessore alle pari opportunità Jacopo Buffolo -. Dimostriamo la nostra vicinanza ad una comunità numerosa e importante per Verona, con questa occasione di condivisione attraverso il cibo, e in un momento storico dove il pensiero e la speranza di pace non può che andare alle popolazioni afflitte dalle guerre».

Anche il Consiglio Islamico di Verona ha voluto commentare positivamente l'iniziativa: «Vogliamo condividere con tutti i nostri concittadini il momento solenne dell’Iftar, il pasto che interrompe il digiuno diurno, che avviene dopo l’Adhan, ovvero la chiamata alla preghiera del tramonto, con datteri e acqua, seguiti da un ottimo cibo, diversi stand artistici e culturali».